  2. জাগো জবস

পলমল গ্রুপে নিয়োগ, ৪২ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৭ এএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
পলমল গ্রুপে নিয়োগ, ৪২ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো। ফাইল ছবি

পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘সিনিয়র ফেব্রিক টেকনোলজিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: নিট ফেব্রিক

পদের নাম: সিনিয়র ফেব্রিক টেকনোলজিস্ট
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৫-৪২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর (শ্রীপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ৭ মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৩ জনের চাকরির সুযোগ

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ট্যুরিজম বোর্ডে একাধিক নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

ঢাকা সেনানিবাসের অধীনে ১২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন