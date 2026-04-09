পলমল গ্রুপে নিয়োগ, ৪২ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

পলমল গ্রুপে নিয়োগ, ৪২ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘সিনিয়র ফেব্রিক টেকনোলজিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: নিট ফেব্রিক
পদের নাম: সিনিয়র ফেব্রিক টেকনোলজিস্ট
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৫-৪২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর (শ্রীপুর)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এমএস