১৪ ম্যাচ জয়হীন, অবনমনের শঙ্কায় টটেনহ্যাম

১৪ ম্যাচ জয়হীন, অবনমনের শঙ্কায় টটেনহ্যাম
আবারও হেরেছে টটেনহাম হটস্পার। সান্ডারল্যান্ডের কাছে ১-০ গোলে হেরে বিপদে পড়েছে ক্লাবটি। এই পরাজয়ে প্রিমিয়ার লিগের অবনমন অঞ্চলে রয়ে গেছে তারা। এখনও নিরাপদ অঞ্চলের থেকে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে, হাতে আছে মাত্র ছয়টি ম্যাচ।
লন্ডনের ক্লাবটি বর্তমানে ভয়াবহ দুঃসময় পার করছে। ২০২৬ সালে এখন পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেনি । টানা ১৪ ম্যাচ ধরে জয়শূন্য রয়েছে।
ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ফলাফল নির্ধারণী একমাত্র একমাত্র গোলটি আসে নর্ডি মুকিয়েলের পা থেলে। এই গোলেই নিশ্চিত হয়ে যায় জয়। যা কিনা সান্ডারল্যান্ডকে টেবিলের দশম স্থানে তুলে দেয়।
টটেনহ্যামের দুঃখ আরও বাড়ে ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর চোটে। হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে কান্নাজড়িত অবস্থায় মাঠ ছাড়তে হয় তাকে।
এই হারটি এসেছে মৌসুমের ক্লাবটির তৃতীয় নতুন কোচ রবার্তো দে জার্বির অভিষেক ম্যাচেই। মৌসুমে তৃতীয় কোচ নিয়োগ করেও নিজেদের পারফরম্যান্সে পরিবর্তন আনতে পারছে না টটেনহ্যাম।
বর্তমানে তারা লিগ টেবিলের ১৮তম স্থানে অবস্থান করছে, এবং অন্যান্য ম্যাচের ফলাফল তাদের অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে।
সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, তাই পরবর্তী ম্যাচে ব্রাইটনের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়ে জয়হীন ধারার ইতি টানার লক্ষ্য থাকবে তাদের।
