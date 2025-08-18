মঙ্গলবার দুপুরে বিসিবির কাছে প্রেজেন্টেশন দেবেন অ্যালেক্স মার্শাল
যুক্তরাজ্য পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা ও আইসিসি দুর্নীতি দমন সংস্থার সাবেক প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল বাংলাদেশের ক্রিকেটের সঙ্গে এক নতুন পরিচয়ে সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছেন। এ ইংলিশকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) দুর্নীতি রোধে কর্মরত আকুর কর্তাদের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বোর্ড।
আজ সোমবার অ্যালেক্স মার্শাল বাংলাদেশে এসেছেন। সর্বশেষ পরিচালক পর্ষদের সভা শেষে অ্যালেক্স মার্শালকে বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিট ‘আকুর’ কর্তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিয়োগের কথা জানানো হয় প্রচারমাধ্যমকে।
জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে বিসিবি অ্যালেক্স মার্শালের সঙ্গে এক বছরের জন্য চুক্তি করেছে। তিনি এক বছর বাংলাদেশের ক্রিকেটকে সকল প্রকার দুর্নীতি মুক্ত করার কাজ তদারক করবেন।
সোমবার রাজধানীতে পা রাখা অ্যালেক্স মার্শাল আগামীকাল মঙ্গলবার বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, অন্য শীর্ষ পরিচালক ও সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজনের সঙ্গে বসবেন।
জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় বিসিবি কর্তাদের কাছে নিজের প্রেজেন্টেশন দেবেন অ্যালেক্স। সেখানেই আইসিসি দুর্নীতি দমন সংস্থার এ সাবেক প্রধান জানিয়ে দেবেন, তিনি আসলে কী করতে চান, তার লক্ষ্য ও পরিকল্পনাইবা কী?
ক্রিকেটে বাজিকরদের দৌরাত্ম্য দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। বিপিএলের গত আসরেও স্পট ফিক্সিং ও ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ উঠেছে। যেহেতু বিসিবি বিপিএলের গা থেকে সবরকম কলঙ্ক দূর করতে আগ্রহী, তাই ম্যাচ ও স্পট ফিক্সিং রোধে অ্যালেক্স মার্শালের মত অভিজ্ঞ ও ঝানু ব্যক্তিত্বর স্মরণাপন্ন হয়েছে।
ম্যাচ ও স্পট ফিক্সিংসহ ক্রিকেটে সংঘটিত নানা অপরাধ ও দুর্নীতির বিষয়ে ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত সবার ধারণা পরিষ্কার করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বিসিবি ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে অ্যালেক্স মার্শালের বসে কথা বলার উদ্যোগ নিয়েছে।
যুক্তরাজ্যের সাবেক পুলিশ কর্তা অ্যালেক্স মার্শাল পরবর্তীতে আইসিসি দুর্নীতি দমন সংস্থার প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তিনি সেই পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। ক্রিকেটীয় দুর্নীতি দমন রোধে তিনি যথেষ্ঠ দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তাই তার শরণাপন্ন হয়েছে বিসিবি। বিসিবির দুর্নীতি দমন সংস্থা আকুর কর্তাদের পরামর্শক হিসেবেও একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করবেন অ্যালেক্স মার্শাল।
