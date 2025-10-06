  2. খেলাধুলা

সাইফের ব্যাটে আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করলো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৩ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
তানজিদ হাসান ও সাইফ হাসান ৫৫ রানের জুটি গড়ে দলের ভিত মজবুত করেন

সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। লক্ষ্য ছিল রশিদ খানদের হোয়াইটওয়াশ করা। তিন বছর আগে এই মাঠেই আফগানিস্তানের কাছে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছিল টাইগাররা। সেই মাঠেই এবার জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বে আফগানদের ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করলো বাংলাদেশ।

শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। আফগানদের ছুড়ে দেওয়া ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দুর্দান্ত ব্যাটিং করলেন সাইফ হাসান। তার ৩৮ বলে অপরাজিত ৬৪ রানের ওপর ভর করে বাংলাদেশ ১২ বল হাতে রেখেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

দারবিশ রাসুলি ও মুজিব উর রহমানের লড়াকু ইনিংসে ভর করে ১৪৩ রান তুলেছিল আফগানিস্তান, কিন্তু সাইফ হাসানের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে সহজ জয় পেল বাংলাদেশ। ৩৮ বলে অপরাজিত ৬৪ রানের ইনিংসে সাতটি ছক্কা হাঁকিয়ে বাংলাদেশকে ১৮ ওভারেই জয় এনে দেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে আফগানিস্তান। পাওয়ারপ্লেতে তারা বড় কোনো জুটি গড়তে পারেনি, বরং নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। সাইফউদ্দিনের নিখুঁত বোলিংয়ে তাদের মিডল অর্ডার ভেঙে পড়ে। তিনি ৩ ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। শেষ দিকে দারবিশ রাসুলি (৩২) ও ১০ নম্বরে নামা মুজিব উর রহমান (২২*) কিছুটা লড়াই করে দলকে ১৪৩ পর্যন্ত নিয়ে যান।

জবাবে ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পারভেজ হোসেন ইমন দ্রুত ফিরলেও (১৪), দ্বিতীয় উইকেটে তানজিদ হাসান ও সাইফ হাসান ৫৫ রানের জুটি গড়ে দলের ভিত মজবুত করেন। তানজিদ ৩৩ রানে আউট হলেও সাইফ তখন ব্যাটে আগুন জ্বালান।

সাইফের ইনিংসে ছিল ৭টি ছক্কা ও ২টি চার- বড় শটে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন তিনি। ১৬তম ওভারে বশির আহমেদের ওভারে দুটি বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে নিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি অর্ধশতক পূর্ণ করেন তিনি।

শেষ দিকে কিছুটা চাপ তৈরি হলেও সাইফ শান্তভাবে খেলা চালিয়ে যান। অন্যপ্রান্তে নুরুল হাসান (৯ বলে ১০*) ছিলেন ঠান্ডা মাথায়। শেষ পর্যন্ত আহমদজাইয়ের বলে ছক্কা মেরে জয় নিশ্চিত করেন নুরুল হাসান সোহান।

এই জয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে জয় পেল। প্রতিটি ম্যাচেই তারা প্রথমে বোলিং করে পরে রান তাড়া করে জিতেছে- যা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ১৪৩/৯, ২০ ওভার (দারবিশ রাসুলি ৩২, সেদিকুল্লাহ অটল ২৮; সাইফউদ্দিন ৩-১৫)
বাংলাদেশ ১৪৪/৪, ১৮ ওভার (সাইফ হাসান ৬৪*, তানজিদ ৩৩; মুজিব উর রহমান ২-২৬)
ফল: বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী। ম্যাচ সেরা: সাইফ হাসান

