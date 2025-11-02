টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২ নভেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, দুপুর ২-১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ফাইনাল, ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
খুলনা-রাজশাহী
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ৮টা
সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার সিটি-বোর্নমাউথ
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
বার্সেলোনা-এলচে
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
ফ্যানকোড, বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
হেল্লাস-ইন্টার মিলান
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মি.
ডিএজেডএন
এসি মিলান-রোমা
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন
আইএইচএস/জেআইএম