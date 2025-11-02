  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২ নভেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫


 

ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, দুপুর ২-১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ফাইনাল, ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

খুলনা-রাজশাহী
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

চট্টগ্রাম-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ৮টা
সিলেক্ট ১

ম্যানচেস্টার সিটি-বোর্নমাউথ
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
সিলেক্ট ১

স্প্যানিশ লা লিগা
বার্সেলোনা-এলচে
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
ফ্যানকোড, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ
হেল্লাস-ইন্টার মিলান
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মি.
ডিএজেডএন

এসি মিলান-রোমা
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন

আইএইচএস/জেআইএম

