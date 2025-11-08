  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৮ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
পঞ্চম টি–টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া–ভারত
দুপুর ২–১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান–দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এভারটন–ফুলহাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম–বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

সান্ডারল্যান্ড–আর্সেনাল
রাত ১১–৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জার্মান বুন্দেসলিগা
ইউনিয়ন বার্লিন–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ৮–৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২

মনশেনগ্লাডবাখ–কোলন
রাত ১১–৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২

লা লিগা
আতলেতিকো মাদ্রিদ–লেভান্তে
রাত ১১–৩০ মিনিট, রাজধানী টিভি

