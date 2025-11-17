  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের প্রথম দিন
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
জার্মানি-স্লোভাকিয়া
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
নেদারল্যান্ডস-লিথুয়ানিয়া
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

