টানা দশম জয়ের দিনে সিরিজ ইংল্যান্ডের

টানা দশম জয়ের দিনে সিরিজ ইংল্যান্ডের
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে ইংল্যান্ড। এই সংস্করণে সবমিলিয়ে টানা দশমবার লঙ্কানদের হারালো ইংলিশরা।
টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ইংল্যান্ড। ৫ উইকেটে ১৮৩ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা। বৃষ্টির কারণে ১৭ ওভারে ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৭ ওভারে ১৬৮। যা কিনা ২ বল হাত রেখে টপকে যায় সফরকারীরা।
ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন টম ব্যান্টন। ৩৯ রান আসে জশ বাটলারের ব্যাট থেকে। ১২ বলে ৩৬ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। ব্যান্টনের সঙ্গে ২০ রান করে অপরাজিত থেকে জয় ছিনিয়ে আনেন স্যাম কারান।
লঙ্কানদের হয়ে দুই উইকেট পান মাথিশা পাতিরানা। একটি করে উইকেট পেয়েছেন দাসুন শানাকা ও দিমুত ভেল্লালাগে।
এর আগে, ইংল্যান্ডের আমন্ত্রণে ব্যাট করতে নেমে ১৮৯ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় শ্রীলঙ্কা। সর্বোচ্চ ৪০ রানের ইনিংস খেলেন পাভান রত্নায়েক। ৩৬ রান করেন কামিল মিশারা। ৩৪ ও ৩২ রান করেন পাথুম নিশাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস।
ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট পেয়েছেন জোফরা আর্চার। সমান একটি করে উইকেট পেয়েছেন উইল জ্যাকস, লিয়ান ডসন ও আদিল রশিদ।
