টিভিতে আজকের খেলা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড
সকাল ৯টা ১৫ মিনিট, আইসিসি টিভি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-কোপেনহেগেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
নাপোলি-চেলসি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৩
পিএসজি-নিউক্যাসল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
কোয়ার্টার ফাইনাল
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট ও বেলা ২টা, সনি স্পোর্টস ১, ২ ও ৫
এমএমআর