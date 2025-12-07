মেসির জোড়া অ্যাসিস্টে মিয়ামির স্বপ্নপূরণ

মেসির জোড়া অ্যাসিস্টে মিয়ামির স্বপ্নপূরণ
২০২৩ সালে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির সফলতার পেছনে সবচেয়ে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছেন লিওনেল মেসি। জোড়া অ্যাসিস্টে ৩-১ ব্যবধানে ভ্যানকুইবারকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেজর লিগ সকারের সবচেয়ে বড় শিরোপা এমএলএস কাপ উঁচিয়ে ধরলো ফ্লোরিডার ক্লাবটি।
গেল দুই দশক ধরে মেসির প্রতিপক্ষরা তার বিপক্ষে খেলে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা পেয়েছে তাকে সামাল দিতে গিয়ে, সেই অভিজ্ঞতা আজ প্রথমবারের মতো হলো আন্দ্রেস কুবাসের। এক মুহূর্তেই মেসি একটি ম্যাচকে ছিনিয়ে নিতে যা শেষ করে দিতে পারেন প্রতিপক্ষের জন্য।
কুবাসের এক ভুল পাসকে কাজে লাগিয়ে মুহূর্তেই দৃশ্যপট পাল্টে দেন মেসি ম্যাচের। নিখুঁত এক পাসে বল পেয়ে যান রদ্রিগো ডি পল। বল পেয়ে জাল খুঁজে নিতে মোটেও ভুল করেননি মেসির আর্জেন্টাইন সতীর্থ। ৭১ মিনিটে ১-১ সমতার ম্যাচ পরিণত হয় ২-১ স্কোরে। এগিয়ে যায় মিয়ামি।
প্রতিপক্ষ কোনোভাবেই মেসিকে সুযোগ দিচ্ছিল না। তবে সামান্য সুযোগই মেসি কাজে লাগিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন। ম্যাচের দুই অ্যাসিস্টে শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানের জয়ে প্রথমবার এমএলএস কাপের শিরোপা ঘরে তোলে মিয়ামি।
ম্যাচের ১০ মিনিটের মধ্যেই দারুণ এক পাস দেন তাদেও আলেন্দেকে। বল পেয়ে সেটি জালে পাঠান তিনি। তবে গোলটি শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় আত্মঘাতীতে। এডিয়ের অকাম্পোর শরীর স্পর্শ করে চলে যায় ভ্যানকুইবারের জালে।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে লড়াই বাড়ায় ভ্যানকুইবার। ৬০ মিনিটে কানাডার আন্তর্জাতিক ফুটবলার আলি আহমদ গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান মিয়ামের গোলকিপারের ভুলকে কাজে লাগিয়ে।
তবে মিনিট দশেক পর মেসির দ্বিতীয় অ্যাসিস্টে ডি পলের গোলে আর ম্যাচে ফেরা সম্ভব হয়নি মুলারদের। ম্যাচের একেবারে শেষদিকে অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে আরেকবার গোলের দেখা পায় মায়ামি। আত্মঘাতী গোলের কারণে আলেন্দে প্রথম গোলের ক্রেডিট পাননি। তিনিই তাই করলেন এবার গোল ৯৬ মিনিটে। অ্যাসিস্ট এবারও মেসির। ফলে ৩-১ গোলের জয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে মিয়ামি।
আইএন