শান্তর কাঁধে রাজশাহীর নেতৃত্বের ভার
আসন্ন বিপিএলের জন্য অভিজ্ঞ-তারুণ্যের সমন্বয়ে দল গঠন করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। জাতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে অধিনায়কত্বের ভার দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
এক ফেসবুক পোস্টে এই ঘোষণা দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বিপিএল নিলামের আগেই শান্তকে ডিরেক্ট সাইনিংয়ে দলে ভিড়িয়েছিল তারা।
রাজশাহীতে মুশফিকুর রহিম, আকবর আলীর মতো ক্রিকেটারদের নিয়ে দল সাজিয়েছে রাজশাহী। তানজীদ হাসান তামিম, পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহানরাও খেলবেন এই দলের হয়ে।
আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে বিপিএলের দ্বাদশ আসর। উদ্বোধনী দিনই স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স স্কোয়াড
নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নওয়াজ, সাহিবজাদা ফারহান, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী চৌধুরী, আকবর আলী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আবদুল গাফফার সাকলাইন, এস এম মেহেরব হোসেন, রবিউল ইসলাম, ওয়াসী সিদ্দিকী, মুশফিকুর রহিম, শাখাইর এইচ শুভ্র, মোহাম্মদ রুবেল, দুশান হেমন্থ, জাহানদাদ খান, জিমি নিশাম।
