৪৫ বছর বয়সে বিয়ে করলেন ভেনাস উইলিয়ামস, পাত্র কে?

প্রকাশিত: ১১:২৪ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
৪৫ বছর বয়সে এসে বিয়ে করলেন মার্কিন টেনিস তারকা ভেনাস উইলিয়ামস। বিয়ে করলেন ইতালিয়ান অভিনেতা-প্রযোজক আন্দ্রেয়া প্রেটিকে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ইটালির ইস্কিয়ায় গোপন পারিবারিক অনুষ্ঠানে দু’জনের বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়। ফ্লোরিডার পাম বিচে বিয়ে করলেন তারা। বড় বোনকে নতুন জীবনের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সেরেনা উইলিয়ামস।

সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ীর সঙ্গে আন্দ্রেয়ার বিয়ের মূল অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রিত ছিলেন শুধু দুই পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। বিয়ে নিয়ে বেশি হইচই করতে চাননি বিশ্বের সাবেক এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়। সেরেনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তা পোস্ট করার পর সবাই বিষয়টি জেনেছেন।

শুভেচ্ছাবার্তায় সেরেনা লিখেন, ‘আমার বোনের সঙ্গী। ভেনাস, কিভাবে শুরু করব! বাড়ির উঠোনের কোর্ট থেকে শুরু করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চ পর্যন্ত তুমি সব সময় অনুপ্রেরণা, শক্তি। যে কোনও ট্রফির থেকেও বড় তোমার হৃদয়। ভালবাসা ঘেরা এই পরবর্তী অধ্যায়ে তোমাকে পা রাখতে দেখে মনে হচ্ছে, সূর্যোদয় দেখছি। স্থির, শক্তিশালী এবং প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ।’

সেরেনা আরও লিখেছেন, ‘তুমি আমার সেরা বন্ধু। আমার রক্ষক। আমার শিক্ষক। সব সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোনোর পরামর্শ দিয়েছ। তোমাকে এত খুশি, উজ্জ্বল এবং পরিপূর্ণভাবে দেখাই আমার কাছে সবকিছু। ভালবাসা, অংশীদারিত্ব, আনন্দ- প্রতিদিন একে অপরকে বেছে নেওয়া আজীবনের জন্য। শুধু আজ নয়, সব সময় তোমার পাশে থাকতে পেরে আমিও গর্বিত।’ সেরেনা নিজের পোস্টে বড় বোনের সঙ্গে বিয়ের পোশাকে ছবিও দিয়েছেন।

পেশাদার টেনিস ছাড়াও অলিম্পিকেও ভেনাস দারুণ সফল। পাঁচটি অলিম্পিকে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। চারটি সোনা এবং একটি রুপার পদক রয়েছে তার।

