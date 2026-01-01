হার্ট অ্যাটাক নয়, সতর্কতামূলক হৃদযন্ত্রের সার্জারি রবার্তো কার্লোসের
ব্রাজিল ও রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি ফুটবলার রবার্তো কার্লোসের হৃদযন্ত্রের একটি চিকিৎসা হয়েছে। এটি একটি প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা বলেই নিশ্চিত করেছেন তিনি। গতকাল বুধবার এই চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান এই কিংবদন্তী ফুটবলার।
তিনি স্পষ্ট করে এটাও জানিয়েছেন, তার কোনো ধরণের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে সুস্থভাবেই সেরে উঠেছেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় সাবেক এই ফুলব্যাক বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে যে তথ্যগুলো ছড়িয়েছে, সে বিষয়ে আমি স্পষ্ট করতে চাই। আমার চিকিৎসক দলের সঙ্গে পরিকল্পনা করে সম্প্রতি একটি প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। প্রক্রিয়াটি সফল হয়েছে এবং আমি ভালো আছি।’
হৃদযন্ত্রের চিকিৎসা হওয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পরে অবশ্য সবার ভুল ধারণা ভাঙতে তিনি নিশ্চিত করেন যে কোনো হার্ট অ্যাটাক হয়নি তার।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘আমার হার্ট অ্যাটাক হয়নি। আমি ভালোভাবেই সেরে উঠেছি এবং শিগগিরই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পেশাগত ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে ফিরতে মুখিয়ে আছি। আপনাদের সবার সমর্থন, যত্ন ও উদ্বেগের বার্তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমাকে যে চিকিৎসক দল দেখভাল করেছেন, তাদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।’
৫২ বছর বয়সী রবার্তো কার্লোসকে সর্বকালের সেরা ফুলব্যাকদের একজন হিসেবে বিবেচিত হন। তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে রয়েছে ২০০২ সালে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জয়। পাশাপাশি ১৯৯৬ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে তিনি জিতেছেন চারটি লা লিগা শিরোপা ও তিনটি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।
এছাড়া ১৯৯৭ সালে ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় পুরস্কারে তিনি রানার-আপ হন এবং ২০০২ সালে ব্যালন ডি’অর পুরস্কারেও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।
আইএন