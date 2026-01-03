মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে বিসিসিআইয়ের নির্দেশ

মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে বিসিসিআইয়ের নির্দেশ
বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে এবারের আইপিএলে দল পেয়েছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছিল তাকে। ২০১৬ সাল থেকে নিয়মিত আইপিএল খেলা মোস্তাফিজকে স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)।
বেশ কয়েকদিন ধরেই এ নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। ভারতের উগ্র কয়েকজন নেতা-কর্মী পিচ নষ্টের হুমকি দিয়েছেন। তাতে মোস্তাফিজের আইপিএলে খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।
আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) গুয়াহাটিতে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ভারতের বার্তা সংস্থা এএনআইকে নিশ্চিত করেছেন যে, বিসিসিআই কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিতে।
বিসিসিআই সচিব বলেন, ‘সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেয়। এক্ষেত্রে যদি তারা চায়, তাহলে বিকল্প খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হবে।’
মূলত বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার খবর সামনে আসার পর মোস্তাফিজের আইপিএলে অংশগ্রহণ নিয়ে আপত্তি জানায় ভারতের অনেক রাজনৈতিক নেতা। এমন পরিস্থিতিতে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই।
মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়া কলকাতা দলের জন্য বড় ধাক্কাই বলা চলে। কেননা বোলিংয়ে বৈচিত্রের কারণে ডেথ ওভারে তিনি খুবই কার্যকরি।
ভারতের ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা দেবকীনন্দন ঠাকুর আগেই মন্তব্য করেছেন, যে কেকেআরের কর্তৃপক্ষ ও শীর্ষ নেতৃত্বের উচিত মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাইরে রাখা।
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা সঙ্গীত সোম মোস্তাফিজকে দলে নেওয়ার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক ও বলিউড তারকা শাহরুখ খানকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
উল্লেখ্য, গত ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হয় আইপিএলের নিলাম। সেই নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছিল শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারের এটাই সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়ার রেকর্ড।
আইএন/এএসএম