  2. খেলাধুলা

৪৯ দলের জাতীয় টেবিল টেনিস শুরু শুক্রবার

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:২৮ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
৪৯ দলের জাতীয় টেবিল টেনিস শুরু শুক্রবার

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার শুরু হচ্ছে ৪০তম জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। থেকে ৮ দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় জেলা ও বিভাগী ক্রীড়া সংস্থা এবং বিভিন্ন সংস্থাসহ সর্বমোট ৪৯টি দল অংশগ্রহণ করছে।

অংশ নেওয়া সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ আনসার, বাংলাদেশ জেল, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

বিভাগ ও জেলা দলগুলো হচ্ছে-ঢাকা, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, নীলফামারী, পটুয়াখালী, বগুড়া, বরিশাল জেলা এবং বিভাগ, ভোলা, মাদারীপুর, মাগুরা, মানিকগঞ্জ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী, শরিয়তপুর, কুমিল্লা, খুলনা, গাইবান্ধা, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার, চাপাই নবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝালকাঠি, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও নওগাঁ।

প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ফেডারেশনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তুরিত তুলে ধরেছেন সাধারণ সম্পাদক এম এ মাকসুদ আহমেদ সনেট। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি তাহমিনা তারমিন বিনু, সদস্য সুজন মাহমুদসহ ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়বৃন্দ।

এবার সর্বোচ্চ ১৪টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে। সিনিয়র ক্যাটাগরির পাশাপাশি অনুর্ধ্ব-১৯ বালক-বালিকারাও অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার ইভেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরুষ একক, পুরুষ দ্বৈত, পুরুষ দলগত, মহিলা একক, মহিলা দ্বৈত, মহিলা দলগত এবং পুরুষ ও মহিলাদের মিশ্র দ্বৈত।

জুনিয়রদের জন্য রয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ বালক একক, বালক দ্বৈত, বালক দলগত, বালিকা একক, বালিকা দ্বৈত, বালিকা দলগত, অনূর্ধ্ব ১৯ মিশ্র দ্বৈত। অনূর্ধ্ব ১৯ এর শীর্ষ ১৬ বালকদের সিনিয়রদের সব ক্যাটাগরিতে খেলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আর বালিকাদের ক্ষেত্রে নারীদের সাথে খেলার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

সকাল ৯টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ফেডারেশনের সভাপতি মাইক্রো ফাইবার গ্রুপের কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জামান নাসিম।

আরআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।