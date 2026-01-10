স্টার্লিংয়ের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে আয়ারল্যান্ড

স্টার্লিংয়ের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে আয়ারল্যান্ড
পল স্টার্লিংকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আয়ারল্যান্ড। গত বছর নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরের দল থেকে মাত্র একটি পরিবর্তন এনে বিশ্বকাপের স্কোয়াড সাজিয়েছে আইরিশরা।
বাংলাদেশ সফরের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন শুধুই জর্ডান নেইল। টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক না হওয়া নেইলের বদলে দলে ফিরেছেন চোট থেকে সেরে ওঠা রস অ্যাডায়ার। হাঁটুর চোটে দলের বাইরে ছিলেন তিনি।
মিডল অর্ডারে ব্যাট করা বেন ক্যালিটজ রয়েছেন স্কোয়াডে। আয়ারল্যান্ডের হয়ে খেলেছে দুটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। দলে রয়েছেন টিম টেক্টরও। যিনি খেলেছেন পাঁচটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। উভয়েরই এটি প্রথম বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।
স্পিন বোলিং বিভাগে রয়েছে বেন হোয়াইট, ম্যাথু হাম্প্রেস এবং গ্যারেথ ডেলানি। সবশেষ ১৩ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বোলিং করেননি জর্জ ডকরেল। বর্তমানে তিনি খেলেন ব্যাটার হিসেবেই।
পেস বিভাগে আছেন জশ লিটল, ব্যারি ম্যাককার্থি, ক্রেগ ইয়ং, মার্ক অ্যাডায়ার এবং কার্টিস ক্যাম্ফার। স্টারলিং নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইনআপে রয়েছেন হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার এবং ক্যাম্ফারও।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের দল রয়েছে গ্রুপ ‘বি’-তে। ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আইরিশরা।
১১ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ওমান এবং জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে ১৭ ফেব্রুয়ারি। প্রথম তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কলম্বোতে এবং শেষ ম্যাচ পাল্লেকেলেতে।
আয়ারল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল:
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), মার্ক অ্যাডায়ার, রস অ্যাডায়ার, বেন ক্যালিটজ, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হাম্প্রেস, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকাকার্থি, হ্যারি টেক্টর, টিম টেক্টর, লরকান টাকার (উইকেটকিপার), বেন হোয়াইট, ক্রেগ ইয়ং।
আইএন