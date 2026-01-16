  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
বিপিএল
চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

রাজশাহী-সিলেট
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-থান্ডার
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি
কেপটাউন-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

বুন্দেসলিগা
ব্রেমেন-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

ফুটবল
সিরি আ
পিসা-আতালান্তা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন

এমএমআর

