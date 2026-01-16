  2. খেলাধুলা

৬ স্বর্ণ জিতে জাতীয় টেবিল টেনিসে খৈ খৈ মারমার চমক

প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
বিকেএসপির শিক্ষার্থী খৈ খৈ মারমার চমকে শুক্রবার শেষ হয়েছে ৪০ তম জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। খৈ খৈ মারমার কারিশমাতেই বিকেএসপির আধিপত্য ছিল এবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে। সিনিয়র ও জুনিয়র মিলিয়ে ১৪টি ইভেন্টের ৯টিতে স্বর্ণ জিতে দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিকেএসপি। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন দলটির খৈ খৈ মারমা।


সিনিয়র ও জুনিয়র দুই বিভাগেই নারী এককে সেরা হয়েছেন খৈ খৈ। সিনিয়রে এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। অর্থাৎ জাতীয় টেবিল টেনিস পেয়েছে নতুন রানী। জুনিয়র জাতীয় প্রতিযোগিতায় এনিয়ে দ্বিতীয়বার সেরা হলেন তিনি। সবমিলিয়ে এবার ৮টি ইভেন্টে অংশ নিয়েছেন রাঙামাটির এই পাহাড়ি কন্যা। যার ৬টিতেই তিনি স্বর্ণ জিতেছেন। নারী একক ও বালিকা এককের ছাড়াও অন্য চার ইভেন্ট হলো – বালিকা দ্বৈত, বালিকা দলগত, কনিষ্ঠ মিশ্র দ্বৈত ও জ্যেষ্ঠ মিশ্র দ্বৈত। এছাড়া নারী দলগততে রুপা ও নারী দ্বৈতে জিতেছেন ব্রোঞ্জ।

নারী এককে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অভিজ্ঞ সাদিয়া রহমান মৌকে দাঁড়াতেই দেননি খৈ খৈ। ৩-০ সেটে জিতেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর খৈ খৈ বলেছেন, ‘লড়াইটা সহজ ছিল না। দলগততে আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াতেই পারিনি। তার সঙ্গে খেলা আসলে খুবই কঠির ছিল। আমি চেষ্টা করেছি নিজের খেলাটা খেলতে।’

ছেলেদের এককে শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছেন মুহতাসিন আহমেদ হৃদয়। ফাইনালে রামহিম লিয়ান বমকে ৩-১ সেটে উড়িয়ে তৃতীয়বারের মতো এককে সেরা হন তিনি। এর আগে ২০১৮ সাল ও ২০২১ সালে বাংলাদেশ গেমসে সেরা হয়েছিলেন হৃদয়। এবার পুরুষ দ্বৈত ও পুরুষ দলগততেও স্বর্ণ জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই তারকা।

