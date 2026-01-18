আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
সালাহর পেনাল্টি ঠেকিয়ে তৃতীয় হলো নাইজেরিয়া
গোলকিপার স্ট্যানলি নওয়াবালির দুর্দান্ত দুই সেভে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে মিশরের বিপক্ষে টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে জিতেছে নাইজেরিয়া। ঠেকিয়ে দেন মোহাম্মদ সালাহর প্রথম পেনাল্টিসহ মোট দুটি।
শ্যুটআউটের শুরুতেই দারুণ ভূমিকা রাখেন তিনি। প্রথম শটেই ফিরিয়ে দেন মোহাম্মদ সালাহর শট। পরে ওমর মারমুশের শটও ফিরিয়ে দেন নাইজেরিয়া গোলকিপার। শনিবারের ম্যাচে আদেমোলা লুকম্যান জয়সূচক পেনাল্টিটি নেন নাইজেরিয়ার হয়ে।
পুরো ম্যাচেই নাইজেরিয়ার ডিফেন্ডাররা আটকে রাখে সালাহকে। ফলে তিনি কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারেননি প্রতিপক্ষের ওপর। আক্ষেপ রয়ে গেল কখনোই নেশনস কাপ জিততে না পারা সালাহর।
এই জয়ের মাধ্যমে ইতিবাচকভাবে টুর্নামেন্ট শেষ করলো সুপার ঈগলসরা। আগের আসরে তারা স্বাগতিক আইভরি কোস্টের কাছে ফাইনালে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করেছিল।
আইএন