মেলবোর্নে শততম জয় পেলেন জোকোভিচ, জিতলেন শিয়নটেক

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
নিজের প্রিয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু করলেন দাপুটে জয় দিয়ে। সোমবার প্রথম রাউন্ডে স্পেনের পেদ্রো মার্তিনেজকে সরাসরি সেটে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন নোভাক জোকোভিচ। মেলবোর্নে এটি সার্বিয়ান এই তারকার ক্যারিয়ারের শততম জয়। একই দিনে চাপ সামলে জয় পেয়েছেন মেয়েদের বিভাগের তারকা ইগা শিয়নটেকও।

১০ বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ মার্তিনেজকে ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে হারান। এর মধ্যদিয়ে মেলবোর্ন পার্কে তার জয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১০০-তে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সবচেয়ে বেশি জয়ের তালিকায় তিনি এখন রজার ফেদেরারের ঠিক পিছনে। আরও তিনটি ম্যাচ জিতলেই ফেদেরারকে ছাপিয়ে যাবেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি।

ম্যাচ শেষে জোকোভিচ বলেন, ‘শততম জয়— শুনতেই দারুণ লাগে। এই ধরনের মাইলফলক আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে ক্যারিয়ারের শেষ পাঁচ-দশ বছরে ইতিহাস গড়ার তাগিদ আমাকে নিজের সেরা টেনিস খেলতে সাহায্য করেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ছোটবেলায় যারা আমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং এতদিন ধরে কিভাবে টেনিস খেলতে হয় শিখিয়েছেন, তাদের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যতদিন সম্ভব, ততদিন খেলতে চাই। এখনও এ পর্যায়ে টেনিস খেলতে পারছি—এটা ভেবেই ভাল লাগছে।’

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পাশাপাশি উইম্বলডন ও রোলাঁ গারেতেও জোকোভিচের রয়েছে ১০০টি করে জয়। তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে এই কীর্তি গড়েছেন একমাত্র তিনিই। দ্বিতীয় রাউন্ডে তার প্রতিপক্ষ ইতালির ফ্রান্সেসকো মায়েস্ত্রেলি।

ফিটনেস নিয়ে অতীতে প্রশ্ন থাকলেও এদিন জোকোভিচকে বেশ স্বচ্ছন্দে দেো গেছে। বেসলাইন থেকে ম্যাচের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন এবং প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনগুণ বেশি উইনার মারেন।

মেয়েদের বিভাগে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের লক্ষ্যে নামা ইগা শিয়নটেক প্রথম রাউন্ডে কিছুটা চাপে পড়েন। বিশ্বের ১৩০ নম্বর ও চিনের কোয়ালিফায়ার ইউয়ান ইউয়ের বিরুদ্ধে প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ৭-৬, ৬-৩ গেমে জয় পান শিয়নটেক।

জয়ের পর তিনি বলেন, ‘শুরুর দিকে চাপ অনুভব করছিলাম। ম্যাচে অনেক ওঠানামা ছিল। কিছু জায়গায় উন্নতি করতে হবে, সেটাতেই এখন মনোযোগ দিচ্ছি।’

প্রথম সেটে ৩-৫ পিছিয়ে পড়েও নিজের সার্ভ ধরে রেখে ম্যাচে ফেরেন শিয়নটেক। পরে টাইব্রেকারে সেট জিতে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। অন্য ম্যাচগুলোতে দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফ ৬-২, ৬-৩ ব্যবধানে হারান কামিলা রাখিমোভাকে। চতুর্থ বাছাই আমান্দা আনিসিমোভা এবং ষষ্ঠ বাছাই জেসিকা পেগুলাও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন।

ছেলেদের বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার আলেক্স ডি মিনর ৬-২, ৬-২, ৬-৩ ব্যবধানে হারান ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডকে। ১১তম বাছাই ড্যানিল মেদভেদেভ এবং ১২তম বাছাই ক্যাসপার রুডও জয় দিয়ে শুরু করেছেন। তবে সপ্তম বাছাই ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিমে চোটের কারণে ম্যাচ ছেড়ে বিদায় নেন।

