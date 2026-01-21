টিভিতে আজকের খেলা, ২১ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ লিগ
হারিকেনস-স্টারস
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২
বিপিএল
কোয়ালিফায়ার
সিলেট-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টি-টোয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-প্রিটোরিয়া
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গালাতাসারাই-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
স্লাভিয়া প্রাগ-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
মার্শেই-লিভারপুল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
চেলসি-পাফোস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
২য় রাউন্ড
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
