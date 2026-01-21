  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২১ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ২১ জানুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ
হারিকেনস-স্টারস
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

বিপিএল
কোয়ালিফায়ার
সিলেট-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টি-টোয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-প্রিটোরিয়া
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গালাতাসারাই-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

স্লাভিয়া প্রাগ-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

মার্শেই-লিভারপুল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

চেলসি-পাফোস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
২য় রাউন্ড
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

এমএমআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।