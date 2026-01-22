টিভিতে আজকের খেলা, ২২ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-নামিবিয়া
বেলা ১টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
প্রথম ওয়ানডে
বেলা ৩টা
সনি স্পোর্টস ৫
এসএ টি-টুয়েন্টি
পার্ল-জোবার্গ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
বোলোনিয়া-সেল্টিক
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
ফেরেনৎসভারোস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
ব্রাগা-নটিংহাম
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
রোমা-স্টুটগার্ট
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
রেঞ্জার্স-লুদোগোরেৎস
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
আইএন