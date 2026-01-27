ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে নিপাহ ভাইরাস, শঙ্কায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে নিপাহ ভাইরাস, শঙ্কায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঠিক আগে ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাস। ফলে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা এই মেগা ক্রিকেট আসরের।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন করে নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্তের খবর সামনে আসায় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি, লজিস্টিকস ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বড় আকারের এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভারতের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত পাঁচজন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ইতিমধ্যে শতাধিক মানুষকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে এবং জরুরি স্বাস্থ্য প্রোটোকল ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সতর্ক করে জানিয়েছেন, যদি ভাইরাসটি আরও ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তা বিশ্বকাপের সময়সূচি, দলগুলোর চলাচল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং দর্শকদের উপস্থিতির ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, নিপাহ সংক্রমণ বাড়লে কর্তৃপক্ষকে টুর্নামেন্টের সূচি পরিবর্তন করতে হতে পারে বা কঠোর বায়োসিকিউরিটি বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে, যা আন্তর্জাতিক দল ও সমর্থকদের জন্য বাড়তি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।
সূত্রের দাবি, বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কারণে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই এক অনিশ্চিত ও চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদিকে, আইসিসি পুরো পরিস্থিতির ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছে এবং পরিস্থিতির অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।
এমএমআর