চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
এজের চোখ ধাঁধানো গোল, কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনাল
উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আর্সেনাল। মঙ্গলবার এমিরেটস স্টেডিয়ামে ২-০ গোলে হারিয়ে বায়ার লেভারকুসেনকে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করেছে লন্ডনের দলটি।
ম্যাচের নায়ক ছিলেন এবেরেচি এজে। প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোল করে তিনি দলকে এগিয়ে দেন। ৩৬তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে প্রায় ২০ গজ দূরত্ব থেকে তার জোরালো শট সরাসরি জালে জড়ায়—যা ছিল চোখ ধাঁধানো।
দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান ডেকলান রাইস। ৬৩ মিনিটে দুর্বল ক্লিয়ারেন্স পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে নিখুঁত শটে গোল করে ম্যাচের ফল নিশ্চিত করেন তিনি।
প্রথম লেগে জার্মানিতে কঠিন লড়াইয়ের পর এবার পুরো ম্যাচেই আধিপত্য বিস্তার করে মিকেল আর্তেতার দল। একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও লেভারকুসেন গোলরক্ষক ইয়ানিস ব্লাসভিচ দারুণ সেভ করে ব্যবধান কম রাখেন।
বুকায়ো সাকা, লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড ও গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস বারবার আক্রমণ শানালেও গোলের দেখা পেতে কিছুটা সময় লাগে। ম্যাচের শেষ দিকে লেভারকুসেন গোলের সুযোগ পেলেও ডেভিড রায়া দুর্দান্ত সেভ করে ক্লিন শিট নিশ্চিত করেন।
টানা তৃতীয়বারের মতো শেষ আটে উঠেছে আর্সেনাল। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং লিসবন, যারা মঙ্গলবার রাতে বোডো/গ্লিমটকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আট নিশ্চিত করেছে।
এমএমআর