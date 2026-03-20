টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২০ মার্চ ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ এএম, ২০ মার্চ ২০২৬
ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মিনিট
টেন ১

৩য় নারী টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, সকাল ৭-৪৫ মি. থেকে চলমান
সনি স্পোর্টস ১

ইতালিয়ান সিরি ‘আ’
কালিয়ারি-নাপোলি
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

স্প্যানিশ লা লিগা
ভিয়ারিয়াল-রিয়াল সোসিয়েদাদ
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড

বুন্দেসলিগা
আরবি লাইপজিগ-হফেনহেইম
সরাসরি, রাত ৯টা ৩০ মিনিট
ট্যাপম্যাড

