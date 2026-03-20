চ্যাম্পিয়নস লিগ: কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি

চ্যাম্পিয়নস লিগ: কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি
বুধবার রাতে শেষ হয়েছে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ ষোলোর লড়াই। জমজমাট লড়াই শেষে আটটি দল নাম লিখেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। এখন বড় প্রশ্ন, কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি এবং কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে শেষ আটের খেলা? মূলত, শেষ ষোলোর ড্র’য়ের সময়ই নির্ধারণ করা হয়ে যায়, শেষ আটে কে কার মুখোমুখি হবে।
কোয়ার্টার ফাইনাল উঠেছে যে আট দল
পিএসজি, লিভারপুল, রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ, বার্সেলোনা, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, আর্সেনাল ও স্পোর্টিং লিসবন।
কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি
পিএসজি-লিভারপুল
রিয়াল মাদ্রিদ-বায়ার্ন মিউনিখ
বার্সেলোনা-অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
স্পোর্টিং লিসবন-আর্সেনাল
কোয়ার্টার ফাইনালের সূচি
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার ফান ি-প্রথম লেগ হবে আগামী ৭ ও ৮ এপ্রিল। ফিরতি লেগ মাঠে গড়াবে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল।
