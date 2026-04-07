আগে ক্রিকেটে ফেরা, পরে রাজনীতি করতে চান সাকিব
সাকিব আল হাসানকে আবারও বাংলাদেশ জাতীয় দলে ফেরানোর বিষয়ে কাজ করছে বিসিবি। জুলাই আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের পর সাকিবের নামে দেওয়া মামলাগুলো প্রত্যাহার কিংবা জামিন করিয়ে বিসিবিই চাচ্ছে সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশ জাতীয় দলে ফিরিয়ে আনতে। এ নিয়ে তারা এনএসসির কাছে কাগজ-পত্রও জমা দিয়েছে বলে খবর প্রকাশ হয়েছে।
এরই মধ্যে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে সাকিব আল হাসানের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। যেখানে সাকিব রাজনীতি নিয়েও কথা বলেছেন। ২০২৪ এর নির্বাচনে সাকিব আল হাসান আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাতীয় পত্রিকার সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকারে সাকিব জানিয়েছেন, তার দল রাজনীতিতে ফিরলে তিনিও রাজনীতিতে ফিরবেন।
এ নিয়ে সোমবার (৬ এপ্রিল) সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড়। তাকে যখন জাতীয় দলে ফেরানোর তোড়জোড় চলছে, তখন তার এ ধরনের মন্তব্য নিয়ে আলোচনা ওঠাটাই স্বাভাবিক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাত ১১টার কিছু আগে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে একটি পোস্ট শেয়ার করেন সাকিব।
সেখানে তিনি জানান, এই মুহূর্তে ক্রিকেট ছাড়া কিছুই ভাবছেন না। বাংলাদেশ দলে ফিরতে মুখিয়ে আছেন। দলে ফিরে নিজেকে উজাড় করে দিতে এবং সুযোগ পেলে সেরা কিছু পারফরম্যান্স উপহার দিতে চান এক সময়ের বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার।
ওই পোস্টের পরবর্তী অংশেই তিনি খেলা শেষে রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার কথা জানান। তার দাবি, দেশের জন্য কিছু করতে হলে রাজনীতির মাধ্যমে সেটা সম্ভব হয়।
জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য সাকিব আল হাসানের পোস্টটা হুবহু তুলে ধরা হলো, ‘আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, সম্প্রতি গণমাধ্যমে আমার একটি বক্তব্য বেশ আলোচনা তৈরি করেছে। আমি সবার কাছে বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই। এই মুহূর্তে আমার পুরো মনোযোগ শুধুই ক্রিকেটে। ক্যারিয়ারের এই শেষ পর্যায়ে এসে আমি বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ উজাড় করে খেলতে চাই এবং সুযোগ পেলে দেশকে কিছু দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিতে চাই।’
‘একটি দেশের উন্নয়নের জন্য রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেট ক্যারিয়ারের ইতি টানার পর আমি আমার দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে চাই। তবে সেটা যে শুধু রাজনীতির মাধ্যমেই করতে হবে, তা নয়। রাজনীতি ছাড়াও দেশের জন্য কাজ করা সম্ভব। তবে হ্যাঁ, রাজনীতির মাধ্যমে কাজগুলো করা হয়তো অনেক বেশি সহজ হয়।’
‘আমি আশা করি লাল-সবুজের জার্সি গায়ে মুখে হাসি নিয়ে আমি আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষ করতে পারব। এই লক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে দোয়া ও ভালোবাসা প্রার্থী।’
