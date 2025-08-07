এবার বন্ধ হচ্ছে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ১১ এসই
সম্প্রতি মাইক্রোসফট তাদের লাইটওয়েট অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ১১ এসই বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। এটি মূলত শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি একটি হালকা ও সীমিত সংস্করণ ছিল, যার লক্ষ্য ছিল কম খরচের ল্যাপটপে ক্রোমবুকের বিকল্প তৈরি করা। তবে একে ধীরে ধীরে বাজার থেকে তুলে নিচ্ছে মাইক্রোসফট।
উইন্ডোজ ১১ এসই ছিল মাইক্রোসফটের একটি বিশেষ সংস্করণ যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কম শক্তিশালী হার্ডওয়্যারে চলার উপযোগী এবং শুধু মাইক্রোসফট অনুমোদিত অ্যাপ চালাতে পারত। ক্লাউড-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনায় সুবিধা দিত। মূলত ক্রোম ওএস-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বাজারে আসে উইন্ডোজ ১১ এসই। মাইক্রোসফট ২০২১ সালের শেষের দিকে এটি চালু করে।
তবে এখন এটি বন্ধ করে দিচ্ছে তারা। মূলত কম জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাই এর কারণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি হলেও তারা উইন্ডোজ ১১ এসই খুব একটা পছন্দ করেনি, কারণ এটি প্রচলিত উইন্ডোজের মতো ফ্লেক্সিবল ছিল না। সেই সঙ্গে অ্যাপ ইনস্টলেশন সীমাবদ্ধতা বড় কারণ। ব্যবহারকারীরা নিজের মতো করে অ্যাপ ইনস্টল করতে পারতেন না। এটি ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।
এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রোমবুকস অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ভালোভাবে জায়গা করে নিয়েছে। সেখানে উইন্ডোজ ১১ এসই খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি।
মাইক্রোসফট বর্তমানে ক্লাউড পিসি এবং এআই সমৃদ্ধ উইন্ডোজ সংস্করণ নিয়ে কাজ করছে, যা উইন্ডোজ ১১ এসইর ধারণাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। উইন্ডোজ ১১ এসই বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে মাইক্রোসফট মূলত তাদের কৌশল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তারা এখন আরও স্মার্ট, এআই-ভিত্তিক এবং ক্লাউড-ফোকাসড ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। যদিও উইন্ডোজ ১১ এসই প্রত্যাশা অনুযায়ী সফল হয়নি, তবে এটি মাইক্রোসফটের শিক্ষা খাতে আরও উন্নত এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সাহায্য করেছে।
উইন্ডোজ ১১ এসই-এর ডেভেলপমেন্ট বন্ধ করা হচ্ছে খুব শিগগির। অর্থাৎ নতুন কোনো ডিভাইসে এটি আর প্রি-ইনস্টলড পাওয়া যাবে না। যারা আগে থেকেই উইন্ডোজ ১১ এসই চালাচ্ছেন, তাদের জন্য নিরাপত্তা আপডেট চলবে ২০২৬ সালের ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে এরপরে এই অপারেটিং সিস্টেম পুরোপুরি বিদায় নেবে। ডিভাইসগুলো চলবে, তবে আপডেট আর পাবেনা।
সূত্র: দ্য ভার্জ
