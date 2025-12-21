পাঁচ দল নিয়ে নতুন টি–২০ লিগের ঘোষণা আফগানিস্তানের

পাঁচ দল নিয়ে নতুন টি–২০ লিগের ঘোষণা আফগানিস্তানের
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) নতুন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি–ভিত্তিক টি–টোয়েন্টি লিগ চালুর ঘোষণা দিয়েছে। ‘আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগ (এপিএল)’ নামের এই টুর্নামেন্টের প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ২০২৬ সালের অক্টোবরের দিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই)। প্রথম মৌসুমে অংশ নেবে মোট পাঁচটি দল।
শনিবার দুবাইয়ে আয়োজিত এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে এই লিগের ঘোষণা দেয় এসিবি।
এর আগেও ২০১৮ সালে একই নামে একটি টি–টোয়েন্টি লিগ চালু করেছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সে বছর পাঁচটি দল নিয়ে একবারই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই আসরে অংশ নিয়েছিলেন ক্রিস গেইল, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, শহিদ আফ্রিদির মতো বিশ্ব ক্রিকেটের বড় তারকারা। তবে পারিশ্রমিক পরিশোধে জটিলতা এবং লিগের স্বচ্ছতা ও সততা (ইন্টেগ্রিটি) নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় প্রথম মৌসুমের পরই লিগটি বন্ধ হয়ে যায়।
নতুন করে ঘোষিত এপিএলকে ঘিরে এবার বেশি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছে এসিবি।
এসিবির প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ‘উদ্বোধনী মৌসুমে পাঁচটি শহরভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকবে। এতে আফগানিস্তানের শীর্ষ জাতীয় ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বিদেশি তারকা খেলোয়াড় এবং উদীয়মান স্থানীয় প্রতিভাদের এক মঞ্চে আনা হবে।’
লিগের প্লেয়ার ড্রাফট বা নিলাম অনুষ্ঠিত হতে পারে ২০২৬ সালের জুন–জুলাই মাসে।
লিগ ঘোষণার সময় আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিরওয়াইজ আশরাফ বলেন, ‘আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগ আমাদের ক্রিকেট যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এটি আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে, নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং বিশ্বমঞ্চে আফগান ক্রিকেটকে আরও দৃশ্যমান করবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক— উভয় পর্যায়ে ক্রিকেটের বিকাশ ও ঐক্যে এপিএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।’
এই লিগ আয়োজনের জন্য আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অংশীদার হয়েছে ক্রিকেট ভেঞ্চার নামের একটি প্রতিষ্ঠান, যা ট্রান্স গ্রুপ ও আইটিডব্লিউ ইউনিভার্স–এর যৌথ উদ্যোগ।
এসিবি জানিয়েছে, ‘লিগ ঘোষণার পর এখন পরবর্তী ধাপে ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিচয় চূড়ান্ত করা, বাণিজ্যিক অংশীদার নিশ্চিত করা এবং খেলোয়াড় নিলাম বা ড্রাফট প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে।’
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের পাশাপাশি আফগানিস্তান নিয়মিতভাবেই তাদের ঘরোয়া টি–টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা ‘শপাগিজা ক্রিকেট লিগ’ আয়োজন করে আসছে। পাঁচটি ঘরোয়া দল নিয়ে এই টুর্নামেন্ট সাধারণত জুলাই–আগস্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।
আইএইচএস/