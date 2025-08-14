অ্যান্ড্রয়েডে স্প্যাম কল ব্লক করবেন যেভাবে

অ্যান্ড্রয়েডে স্প্যাম কল ব্লক করবেন যেভাবে
ফোনে স্প্যাম কলের জন্য অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। আমার এসব কলে প্রতারণার শিকার হন অনেকেই। স্প্যাম কল ডিজিটাল বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ জিনিসগুলোর মধ্যে একটি। কেউ কখনই এই ধরনের কল পেতে পছন্দ করেন না। কিন্তু, আমাদের প্রায় সবাইকেই দিনে অন্তত একবার এই ধরনের কলের মুখোমুখি হতে হয়।
তবে বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনেই এখন স্প্যাম কল ব্লক করার জন্য একটি ইনবিল্ড ফিচার দেওয়া হচ্ছে। জেনে নিন কোন ফোনে কীভাবে স্প্যাম কল ব্লক করবেন-
স্যামসাং ফোনে কল ব্লকিং বিল্ট-ইন পদ্ধতি আছে-
>> প্রথমে ফোন অ্যাপ খুলুন
>> উপরের ডানদিকে তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করুন
>> ব্লক নম্বর বিকল্পটি নির্বাচন করুন
>> ব্লক কলস ফ্রম আননোন নম্বরস চালু করুন
>> এছাড়াও ব্লক স্প্যাম অ্যান্ড স্ক্যাম কল অ্যাক্টিভ করুন
>> আপনি যদি চান, আপনি ম্যানুয়ালি একটি নম্বরও ব্লক করতে পারেন
ওয়ানপ্লাস স্মার্টফোনে স্প্যাম কল কীভাবে ব্লক করবেন-
>> বেশিরভাগ ওয়ানপ্লাস ডিভাইসে এখন গুগলের ডায়ালার অ্যাপ আগে থেকে ইনস্টল করা থাকে।
>> ফোন অ্যাপ খুলুন
>> তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করুন > সেটিংসে যান
>> কলার আইডি অ্যান্ড স্প্যাম অপশনে ট্যাপ করুন
>> স্প্যাম কল ফিল্টার বিকল্পটি চালু করুন
অপ্পো,ভিভো, রিয়েলমি ফোনে স্প্যাম কল কীভাবে ব্লক করবেন-
এই ব্র্যান্ডের বেশিরভাগ ফোনও গুগল ডায়ালার ব্যবহার করে।
>> প্রথমে ফোন অ্যাপ খুলুন
>> সেটিংসে যান
>> কলার আইডি এবং স্প্যাম অপশনে যান
>> স্প্যাম কল ফিল্টার চালু করুন
শাওমি এবং পোকো স্মার্টফোনের জন্য-
>> প্রথমে ফোন অ্যাপ খুলুন
>> উপরের তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করুন
>> সেটিংস থেকে কলার আইডি এবং স্প্যামে যান
>> স্প্যাম কল ফিল্টার চালু করুন
