  2. জাতীয়

গণমাধ্যমে হামলা-নূরুল কবীরকে হেনস্তার নিন্দা ভারতের প্রেস ক্লাবের

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
গণমাধ্যমে হামলা-নূরুল কবীরকে হেনস্তার নিন্দা ভারতের প্রেস ক্লাবের
দৈনিক প্রথম আলোর ভবনে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়

দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া (পিসিআই)। এছাড়া নিউ এজ সম্পাদক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে পিসিআই।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি সঙ্গীতা বড়ুয়া পিশারোটি ও মহাসচিব আফজাল ইমাম এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এ পর্যন্ত শতাধিক সাংবাদিককে হত্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। বিচার ছাড়াই তারা কারাবন্দি রয়েছেন। অবিলম্বে এসব সাংবাদিকের মুক্তির দাবি জানিয়েছে পিসিআই।

আরও পড়ুন
প্রথম আলো-ডেইলি স্টার অফিসে আগুন-ভাঙচুর 
সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্তা 

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া মনে করে, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। গণমাধ্যমকে কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা কিংবা হয়রানি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার এবং আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে ন্যায্য, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

জেপিআই/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।