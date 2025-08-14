আইফোন ১৭-এর দাম বাড়তে পারে ৫০ ডলার

আইফোন ১৭-এর দাম বাড়তে পারে ৫০ ডলার
সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অ্যাপলের নতুন আইফোন উন্মোচন হবে। অ্যাপল ৯ সেপ্টেম্বর অথবা ১০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আইফোন ১৭ সিরিজের মোবাইল বাজারে আনতে পারে।
আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো এবং আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলের পাশাপাশি আইফোন ১৭ এয়ার (অথবা স্লিম) স্ট্যান্ডার্ড বাজারে আসবে। আইফোন ১৭ প্রো-এর দাম, ফিচার, ডিজাইন, ক্যামেরার তথ্য ফাঁস হয়েছে সম্প্রতি। শোনা যাচ্ছে আইফোন ১৭ প্রো আসতে চলেছে ২৫৬জিবি স্টোরেজসহ।
ধারণা করা হচ্ছে, এতে আইফোন ১৭-এর দামও বাড়তে পারে। একজন চীনা টিপস্টার ওয়েবতে লাইনআপ জুড়ে ৫০ ডলার মূল্য বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেছেন। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইফোন ১৭ সিরিজের প্রাথমিক মূল্য ৮৪৯ ডলার হতে পারে।
ক্রমবর্ধমান যন্ত্রাংশের দাম এবং চীনে শুল্কের কারণে অ্যাপল দাম বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। অর্থাৎ আইফোন ১৭ এবং আইফোন ১৭ এয়ারের দাম যথাক্রমে ৮৪৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার টাকা) এবং ৯৪৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা) হতে পারে।
অন্যদিকে, আইফোন ১৭ প্রো মডেলটি আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সে-এর মতো বেস স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট হিসেবে ২৫৬জিবি অফার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রো মডেলগুলোর দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ হাজার ৪৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ৫০০ টাকা) এবং ১ হাজার ২৪৯ ডলার(বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১ লাখ ৫১ হাজার ৮০০ টাকা) হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, অ্যাপল আসন্ন আইফোন লাইনআপের জন্য দাম বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করছে। ডিজাইন এবং নতুন আপগ্রেডের ক্ষেত্রে লাইনআপে বড় পরিবর্তনের কারণে দাম বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে। যদিও আইফোন ১৭ প্রো মডেলগুলো বেশি আকর্ষণীয় হবে। তবে বেস মডেলগুলো নিয়ে ততটা উত্তেজনা নাও হতে পারে।
সূত্র: গিজমোর চায়না, হিন্দুস্থান টাইমস
