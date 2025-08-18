  2. তথ্যপ্রযুক্তি

বিপজ্জনক থার্ড পার্টি অ্যাপ চিনবেন যেভাবে

প্রকাশিত: ১১:৫৩ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
স্মার্টফোনে অসংখ্য অ্যাপ ব্যবহার করেন। ছবি এডিট থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করছেন। যখন যেটা প্রয়োজন হচ্ছে তখন সেটা প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছেন। তবে লাখ লাখ অ্যাপের ভিড়ে কোনটি আসল কোনটি নকল তা চেনা বড় কঠিন।

অনেক সময় আসলের মতো দেখতে নকল অ্যাপ ডাউনলোড করে বিপদ ডেকে আনেন। এসব অ্যাপ ফোনের ডাটা চুরি করে, ডার্ক সাইটে বিক্রি করছে কিংবা ব্যবহারকারীকে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। তাই অ্যাপ ডাউনলোড করার আগেই দেখে নিন অ্যাপ নকল কি না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিপজ্জনক অ্যাপ চিনবেন কীভাবে। সহজ কয়েকটি উপায় আছে। একটু খেয়াল করলেই আপনি বিপজ্জনক অ্যাপ সহজেই চিনে নিতে পারবেন। আসুন উপায় জেনে নিন-

>> অ্যাপ ডাউনলোডের আগে তার রিভিউ, রেটিং ও ডাউনলোড কাউন্ট মিলিয়ে নিলে একটা সম্ভাব্য ধারণা মিলবে। কোন অ্যাপ কবে পাবলিশ হয়েছে, তা-ও জেনে নেওয়া প্রয়োজন। অ্যাপ ডাউনলোডের আগে দেখে নিন স্ক্রিনশটগুলো। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে অ্যাপ থেকে দূরে থাকুন।

>> বৈধ অ্যাপের ডাউনলোড সংখ্যা লাখ লাখ এমনকি কোটি কোটি হতে পারে। যদি আপনি এমন একটি জনপ্রিয় অ্যাপ দেখেন যেখানে মাত্র কয়েক হাজার ডাউনলোড হয়েছে, তাহলে সেটি ভুয়া হতে পারে।

>> যে কোন অ্যাপ আপনার ফোনে কী কী পারমিশন চাইছে, তা দেখেও ভুয়ো অ্যাপ চেনা যাবে। কোনো অ্যাপ অপ্রয়োজনীয় ক্যামেরা, অডিও, লোকেশন, ফোন কল অথবা অন্য যে কোনো পারমিশন চাইলে তা ভুয়ো অ্যাপ হতে পারে। কারণ সেগুলো দিয়ে সাইবার প্রতারণার আশঙ্কা থাকে।

>> গুগল প্লে প্রোটেক্ট-এর সাহায্যে অ্যাপ এবং ডিভাইসকে ম্যালওয়ারের বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন। সে জন্য প্লে স্টোর অ্যাপের প্রোফাইল আইকনে গিয়ে প্লে প্রোটেক্টে ট্যাপ করুন, সেটিংসে প্লে প্রোটেক্ট দিয়ে স্ক্যান অ্যাপ চালু করুন। নিজের ডিভাইসটি ‘ভেরিফাই’ সার্টিফায়েড করে নিতে পারেন। এজন্য গুগল প্লে স্টোর খুলুন। উপরের ডান দিকে প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করুন। এর পর সেটিংসে যান এবং আপনার ডিভাইসটি প্লে প্রোটেক্ট সার্টিফাইড কি না, তা পরীক্ষা করুন।

>> ডাউনলোডের আগে অ্যাপের বিবরণ ভালোভাবে পড়ে নিন। বৈধ অ্যাপ ডেভেলপাররা সাধারণত তাদের অ্যাপের বর্ণনায় টাইপিং ভুল এবং ত্রুটি এড়াতে যত্নবান হন। যদি আপনি অ্যাপের বিবরণে ব্যাকরণগত ত্রুটি লক্ষ্য করেন, তাহলে সাবধানে পদক্ষেপ নিন। এটি ভুয়া অ্যাপ হতে পারে।

সূত্র: ক্যাস্পারেসি

