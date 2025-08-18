আসছে গুগল পিক্সেলের নতুন ফোল্ডেবল ফোন
স্মার্টফোনের মধ্যে ফোল্ডেবল স্মার্টফোন বেশ অনেকদিন থেকেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। স্যামসাং, শাওমি, ওয়ানপ্লাস, মটোরোলার ফোল্ডেবল বা ভাঁজ করা ফোন বাজারে এসেছে অনেকদিন আগেই। এবার জনপ্রিয় স্মার্টফোন নির্মাতা সংস্থা গুগল নিয়ে এলো নতুন ফোল্ডেবল ফোন।
গুগল একাধিক স্মার্টফোন আনছে বাজারে। পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো, পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল এবং পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড রয়েছে সেই তালিকায়। তবে লঞ্চের আগেই প্রকাশ্যে এলো পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড স্মার্টফোনের স্পেসিফিকেশন। এই স্মার্টফোন নিয়ে মোবাইল প্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ চরমে উঠেছে।
নতুন এই ফোল্ডেবল ফোনে রয়েছে গুগল টেনসর জি৫ প্রসেসর এবং টেনসর এম২ সিকিউরিটি চিপ। এতে থাকবে ৬.৪ ইঞ্চির ওলেড কভার ডিসপ্লে। স্মার্টফোন যখন ফোল্ড করা থাকবে তখন এই স্ক্রিন ব্যবহার করতে পারবেন। আনফোল্ড অবস্থায় এর স্ক্রিন হবে ৮ ইঞ্চির। এতে ৫ হাজার ১৫ এমএএইচ ব্যাটারি থাকবে।
এবার আসুন ক্যামেরা নিয়ে জানা যাক। স্মার্টফোনের ক্যামেরা নিয়েই সবার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড স্মার্টফোনে থাকবে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা। এর প্রাইমারি ক্যামেরা ৪৮ মেগাপিক্সেলের। সেই সঙ্গে রয়েছে ১০.৫ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং ১০.৮ মেগাপিক্সেলের টেলিফোটো লেন্স। এর ফ্রন্ট ক্যামেরা হবে ১০ মেগাপিক্সেলের। এই ফোনের মাধ্যমে ৪কে ভিডিয়ো রেকর্ডিংও করা যাবে।
শোনা যাচ্ছে, এই ফোনে থাকবে ১৬ জিবির র্যাম। ২৫৬ জিবি, ৫১২ জিবি এবং ১টিবি-এই তিন ধরনের ইন্টারনাল স্টোরেজের সুবিধা থাকবে। ইন্টারনাল স্টোরেজের পরিমাণ অনুযায়ী দামেরও তফাত হবে। অ্যান্ড্রয়েড ১৬ অপারেটিং সিস্টেম থাকবে এই ফোনে। ৭ বছর পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড আপডেট, সিকিউরিটি আপডেটের সুবিধা মিলবে এই ফোনে। স্মার্টফোনের দামের ব্যাপারে কিছু জানা না গেলেও এতে যে গুগলের এআই ফিচারও ইনবিল্ড থাকবে বলে শোনা যাচ্ছে।
কেএসকে/এমএস