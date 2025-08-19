ফ্রিজের ওপর ভুলেও যেসব জিনিস রাখবেন না
রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ এখন এক বা একাধিক সব বাড়িতেই রয়েছে। কাঁচা অথবা রান্না করা খাবার ভালো রাখতে ফ্রিজের বিকল্প নেই। অনেকেই আছেন ফ্রিজ রাখেন রান্নাঘরে কিংবা ডাইনিং স্পেসে। যেখানেই রাখুন না কেন, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ফ্রিজ সাজাতে পছন্দ করেন।
আবার অনেকে আছেন ফ্রিজের ওপর বিভিন্ন জিনিস রেখে দেন। হাতের নাগালে রাখতেই এমন কাজ করেন। আবার স্ট্যাচু দিয়ে, কখনো আবার কাচের ফুলদানি দিয়ে, কখনো আবার ফটো ফ্রেম দিয়ে সাজান ওপরটা। কিন্তু এতে কিন্তু বিপদ ডেকে আনছেন নিজের অজান্তেই।
জেনে নিন ফ্রিজের ওপরে কোন জিনিসগুলো রাখা বিপজ্জনক হতে পারে-
>> প্রথমেই যে ভুলটা বেশিরভাগ মানুষ করেন তা হচ্ছে, ফ্রিজের ওপর কভার দেওয়া। ফ্রিজের ওপর যাতে ধুলা না পড়ে এজন্য কভার দেন। কিন্তু এতে ফ্রিজের ওপরে যে ভেন্ট বা গ্রিল থাকে, যা ফ্রিজের কম্প্রেসার থেকে উৎপন্ন তাপ বের করতে সাহায্য করে। কাপড় বা কভার দিয়ে এই ভেন্ট ঢাকলে বায়ু চলাচল বাধা পায়। ফলে ফ্রিজ অতিরিক্ত গরম হতে পারে।
>> ফ্রিজের ওপর কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রাখবেন না। যেমন-কফি তৈরির মেশিন, ছোট হিটার, ব্লেন্ডার, রেডিও, টোস্টার বা ফোন। শুধু তাই নয় বৈদ্যুতিক লাইনে চলে এমন কোনো শো-পিসও ফ্রিজের ওপর রাখবেন না। তা থেকে শর্ট সার্কিট হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
>> ফল বা অন্য কোনো খাবারদাবারের প্যাকেট ফ্রিজের ওপর রাখবেন না। ফ্রিজের ওপর এগুলো রাখলে ফ্রিজ থেকে যে তাপ বের হয়, তাতে খাবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
>> ফ্রিজের ওপর অনেকেই কাগজপত্র বা বই রাখেন। এই কাজটি করবেন না একেবারেই। এগুলো দাহ্য পদার্থ। ফ্রিজ থেকে তাপ বের হয়, ফলে গরম হয়ে আগুন লাগার মতো দুর্ঘটনা হতে পারে।
>> অনেকে ওষুধভর্তি ফাস্ট এইড বক্স ফ্রিজের ওপর রাখেন। তাতে যে ধরনের ওষুধ থাকুক না কেন, ফ্রিজের ওপর থাকলে সেই তাপ ও কম্পনের ফলে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।
>> রেফ্রিজারেটরের ওপর প্লাস্টিকের কৌটো রাখলে, তা তাপ থেকে গলে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। প্লাস্টিকের রাসায়নিক খুব দ্রুত গলতে থাকবে। সেই সঙ্গে প্লাস্টিকে থাকা রাসায়নিক খাবারে মিশে বিপদ বাড়ে।
>> ফ্রিজের ওপর পানির বোতল ফলের রস, তরল খাবার থাকা কোনো প্যাকেট রাখা একেবারেই ঠিক নয়। এক্ষেত্রে বোতল বা পানি ভর্তি পাত্র থেকে পানি পড়ে ফ্রিজে ঢুকে গিয়ে শর্ট সার্কিট হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
