এক চার্জে ৫৪ ঘণ্টা চলবে এই ইয়ারবাড

এক চার্জে ৫৪ ঘণ্টা চলবে এই ইয়ারবাড
ছোট বড় গ্যাজেট নির্মাতা সংস্থাগুলো একের পর এক ইয়ারবাড আনছে বাজারে। যেগুলোতে দেওয়া হচ্ছে অসংখ্য নতুন নতুন ফিচার। এবার জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ওয়ানপ্লাস নিয়ে আসছে তাদের ওয়ানপ্লাস নর্ড বাডস ৩আর ইয়ারবাড। এটি একটি ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও ইয়ারবাডস।
এই ইয়ারবাডসে ১২.৪ মিলিমিটারের টাইটেনিয়াম ডায়নামিক ড্রাইভার রয়েছে। ডুয়াল মাইক সেটআপ রয়েছে এই ইয়ারবাডসে। অর্থাৎ একসঙ্গে দুটো ডিভাইসে সংযুক্ত করা যাবে। এছাড়াও রয়েছে এআই যুক্ত কল নয়েজ ক্যানসেলেশন ফিচারের সাপোর্ট। তার ফলে কথা বলার সময় স্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাবে।
রিয়েল টাইম এআইট্রান্সলেশন, ৩৬০ ডিগ্রি ওয়ান প্লাস থ্রিডি অডিও এবং ফাইন্ড মাই ইয়ারবাডস-ফিচারের সাপোর্ট রয়েছে এই ইয়ারবাডে। ব্লুটুথ ৫.৪ এবং গুগল ফাস্ট পেয়ার-২ ধরনের কানেক্টিভিটি অপশনও পাবেন এতে।
কোম্পানির দাবি, একবার পুরো চার্জ দিলে এই ইয়ারবাডসে চার্জ থাকবে প্রায় ৫৪ ঘণ্টা পর্যন্ত, চার্জিং কেস সমেত। ওয়ানপ্লাসের এই ইয়ারবাডস একটি ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিসট্যান্ট ডিভাইস। অর্থাৎ ওয়ানপ্লাস নর্ড বাডস ৩আর এই ইয়ারবাডসগুলো পানি এবং ধুলায় সহজে নষ্ট হবে না।
ওয়ানপ্লাস নর্ড বাডস ৩আর ইয়ারবাডসটি ওরা ব্লু এবং অ্যাশ ব্ল্যাক-এই দুই রঙে ১৭৯৯ রুপিতে পাওয়া যাবে ভারতীয় বাজারে। ৮ সেপ্টেম্বরে বাজারে আসবে ইয়ারবাডটি। ওয়ানপ্লাস স্টোর অ্যাপ এবং ই-কমার্স বিভিন্ন সাইটে পাওয়া যাবে ইয়ারবাডটি।
সূত্র: গ্যাজেট ৩৬০
কেএসকে/জিকেএস