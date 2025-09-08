হোয়াটসঅ্যাপে কাকে কী লিখবেন বলে দেবে এআই

হোয়াটসঅ্যাপে কাকে কী লিখবেন বলে দেবে এআই
হোয়াটসঅ্যাপে বন্ধু, প্রিয়জনের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা হচ্ছে। পাশাপাশি অফিসের বস কিংবা কলিগদের সঙ্গেও নানান বিষয়ে চ্যাট করছেন। অনেক সময় এমন হয় যে, একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কাকে কি বলে ফেলছেন বুঝতে পারছেন না। তারপর বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে।
এবার চ্যাটের ভাষাকে আরও জুতসই করতে হোয়াটসআপে নতুন অন্তুর্ভুক্ত হয়েছে এআই ফিচার। যার নাম ‘রাইটিং হেল্প’। হোয়াটসঅ্যাপ মেটা এআইতেই মিলবে এই সুবিধা। হোয়াটসঅ্যাপে অনেক আগেই যুক্ত হয়েছে এআই। তবে এই ফিচার আরও দারুণ অভিজ্ঞতা দেবে ব্যবহারকারীকে।
আপনার লেখা মেসেজকে প্রয়োজনে আরও দারুণ শব্দে সঠিক ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম করে তুলতে বেশ কিছু অপশন চ্যাটবক্সের মধ্যেই দিয়ে দেবে এই ফিচার। তার মধ্যে সঠিকটা সিলেক্ট করে নিলেই হবে। এর জেরে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটেও আপনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌলতে।
তবে হোয়াটসঅ্যাপে এনক্রিপ্টেড রুট ব্যবহার হওয়ায় এই বিভিন্ন রকমের মেসেজ অপশন শুধুমাত্র সেই ইউজ়ারই দেখতে পাবেন। তাই মনের কথা চুরি হওয়ার ভয়টাও নেই। তাই এই ফিচারের কথা ঘোষণার পরেই শুরু হয়েছে আলোচনা। এ বার কবে ফোনের স্ক্রিনে আসে সেটাই দেখার।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
কেএসকে/জিকেএস