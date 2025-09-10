আইফোন ১৭ প্রো-তে কী কী ফিচার থাকছে
বাজারে এলো বহুল কাঙ্ক্ষিত আইফোন ১৭ সিরিজ। এই সিরিজে আইফোন ১৭ , আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন ১৭ এয়ার। আইফোন ১৭-তে আগের তিন ফোনের মতো সামনে থাকছে সেরামিক শিল্ড ২। ফোনের সামনের কাঁচে স্ক্র্যাচ পড়ার ঝুঁকি কমছে তিনগুণ। কিন্তু বাকি তিন ফোনের পিছনে সেরামিক স্লিড থাকলেও, এই ফোনের ব্যাক সাইট আগের মতোই কাঁচের।
আইফোন ১৭ সিরিজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফোন হচ্ছে আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স। সব সিরিজের প্রো এবং প্রো ম্যাক্স ফোনটি থাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চলুন এই ফোন দুটিতে কী কী ফিচার থাকছে জেনে নেওয়া যাক-
আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ডিসপ্লে ৬.৩-ইঞ্চি ও ৬.৯-ইঞ্চির ডিসপ্লে থাকছে। এতে সুপার রেটিনা এক্সডিআর ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি সিরামিক শিল্ডে সুরক্ষিত। এই ডিসপ্লে আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী ও কম ঝলক দেয়। এতে আছে ১২০হার্জ প্রোমোশন, অলওয়েজ-অন ফিচার, ৩০০০ নিট পর্যন্ত উজ্জ্বলতা এবং আগের চেয়ে দ্বিগুণ কনট্রাস্ট। পাশাপাশি, ডিভাইসের পিছনেও সিরামিক শিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে, যা আগের গ্লাসের তুলনায় ৪ গুণ বেশি ফাটল প্রতিরোধ করে।
আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের পেছনে তিনটি ৪৮ মেগাপিক্সেল ফিউসন ক্য়ামেরা থাকছে। সামনে থাকছে ১৮ মেগাপিক্সেল সেন্টার স্টেজ ক্যামেরা। যা মেইন, আল্ট্রা ওয়াইড এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন টেলিফোটো-আটটি লেন্সের সমতুল্য অফার করে। এছাড়া এই ক্যামেরা ৮x পর্যন্ত জুম করা যাবে।
আইফোন ১৭ প্রো কসমিক কমলা, গাঢ় নীল এবং সিলভার, তিনটি রঙে এই ফোন পাওয়া যাবে। একবার চার্জ দিলে ৩৯ ঘণ্টা পর্যন্ত ফোনে ভিডিও দেখা যাবে বলে দাবি অ্যাপলের। এই ফোনের দাম শুরু ১ হাজার ৯৯ ডলার থেকে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা।
আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স, দুই ফোনের মূল পার্থক্য় বলতে প্রো সর্বাধিক এক টিবি স্টোরজ সহ পাওয়া যাবে, সেখানে প্রো ম্য়াক্সের ক্ষেত্রে তা দুই টিবি। আর প্রোর ব্যাটারি যেখানে ৪২৫২ এমএএইচ, সেখানে প্রো ম্য়াক্সের ব্যাটারি ৫০৮৮ এমএএইচ। প্রোর মতোই প্রো ম্যাক্সও তিনটি রঙে পাওয়া যাবে। আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের দাম শুরু ১ হাজার ৯৯ ডলার থেকে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা।
অ্যাপলের ওয়ার্ল্ডওয়াইড মার্কেটিং-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্রেগ জোসউইক বলেন, “আইফোন ১৭ প্রো এখন পর্যন্ত আমাদের তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী আইফোন, যার ভেতর থেকে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে অসাধারণ ডিজাইন, যা পারফরম্যান্স সর্বাধিক করে তোলে এবং ব্যাটারি লাইফকে এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়।
আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ফোনটি নতুন ব্রাশড অ্যালুমিনিয়াম ইউনিবডি ডিজাইনটি হালকা ওজনের অ্যারোস্পেস-গ্রেড ৭০০০-সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি, যা আইফোনে সর্বকালের সেরা তাপীয় কর্মক্ষমতা প্রদান করে বলে দাবি অ্যাপলের।
উভয় মডেলই ৬০ ওয়াট সর্বোচ্চসহ অ্যাপলের নতুন ৪০ ওয়াট ডায়নামিক পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে। ফোনে থাকে ইউএসবি-সি পোর্ট। যা শুরু হয়েছে আইফোন ১৬ সিরিয়েজ ফোন থেকেই। অ্যাপলের নতুন ৪০ ওয়াট ডায়নামিক পাওয়ার অ্যাডাপ্টার বা অন্য কোনো বেশি ওয়াটের (৬০ ওয়াট পর্যন্ত) ইউএসবি-সি চার্জার ব্যবহার করলে, এই দুই মডেল মাত্র ২০ মিনিটে ব্যাটারির প্রায় ৫০ শতাংশ চার্জ হয়ে যাবে।
সূত্র: অ্যাপল
কেএসকে/জিকেএস