কাজে যোগ দিলেন বেসিসের নতুন প্রশাসক
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) নতুন প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বেসিস কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এ সময় বেসিসের বেশ কয়েকজন সদস্যসহ বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
নবনিযুক্ত প্রশাসক বেসিস বোর্ডরুমে এক সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। সভায় আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বেসিস কর্মকর্তা ও সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখার মহাপরিচালক (অঃদাঃ) মুহাম্মদ রেহান উদ্দিনের সই করা এক অফিস আদেশে বেসিসের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান।
আদেশে বলা হয়, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খানকে বেসিসের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো।
বিএ/এমএস