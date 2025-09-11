  2. তথ্যপ্রযুক্তি

প্রিয় তারকার সঙ্গে সেলফি তুলুন ঘরে বসে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রিয় তারকার সঙ্গে সেলফি তুলুন ঘরে বসে

এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির এই আবিষ্কার জীবনকে অনেক সহজ করেছে। যে কোনো প্রশ্ন করলেই সহজে উত্তর দিয়ে দেয় সে। শুধু গুরুগম্ভীর আলোচনা নয়, সে লিখে দেয় কবিতা। যখন যা কিছু মনে আসছে এআই চ্যাটবটের কাছে জানতে চাইছেন।

ছবি এডিট করার ওস্তাত বলা যায় এআই চ্যাটবটগুলোকে। সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারলে আপনার মনের মতো কখনো কখনো কল্পনার চেয়েও ভালো ছবি এডিট কিংবা বানিয়ে দিতে পারে। এবার গুগল তার এআই জিমিনিতে যুক্ত করেছে নতুন ফটো এডিটের টুল।

সম্প্রতি গুগল ডিপমাইন্ডের পক্ষ থেকে জিমিনি অ্যাপে লঞ্চ করা হয়েছে একটি নতুন ইমেজ-এডিটিং মডেল ন্যানো-বানানা। প্রাথমিক ভাবে ব্যবহার করার পর দেখা গিয়েছে যে, এটি রিয়েলিস্টিক ভাবে ছবি এডিট করতে সক্ষম। সেই সঙ্গে ফেস বা মুখ এবং মুখের ফিচার একদম নিখুঁত ভাবে বজায় থাকে।

কীভাবে একজন ব্যক্তির আইডেন্টিটি নিখুঁত ভাবে বজায় রাখতে পারে, সেটাই ন্যানো বানানার মূল বিশেষত্ব। আসলে এআই এডিটিং টুল কিন্তু ছোট ছোট সূক্ষ্ম বিষয় তুলে ধরতে পারে না। অনেক সময় এই টুলগুলোর এডিটিংয়ের ফলে হাসিটা নিখুঁত হয় না, চুলের স্টাইলও অস্বাভাবিক হয় অথবা মুখের গড়নও অনেক সময় ডিসটর্টেড হয়ে যায়।

এই আপডেট সেই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনবে। সেলিব্রিটিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি, রেট্রো লুক অথবা পারিবারিক ছবিতে পোষ্যদের অন্তর্ভুক্ত করা আরও সুবিধাজনক হয়ে গেল। আর এডিটেড সেই ছবিও একদম সত্যিকারের মতোই দেখাবে। এখানে আপনি যা যা কমান্ট দিবেন তাই তাই যুক্ত করে দেবে জিমিনি।

জিমিনির এই ফিচার ব্যবহার কোনো রকেট সায়েন্সও হয়। যে কেউ করতে পারবেন নিজের ফোন থেকেই। এজন্য-

>> আপনার নিজের একটি ছবি আপলোড করুন।
>> তারপর সেই ছবিতে নিজের নিজের পছন্দের তারকা, যেমন- শাহরুখ কিংবা আমির খান, টম ক্রুজ কিংবা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। যাকে চান তাকে যুক্ত করার নির্দেশ দিন।
>> কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আপনার চাহিদা মতো ছবি বানিয়ে দেবে এটি। যা যা দেখে মনে হবে, সেটি বাস্তবেই তোলা হয়েছে।
>> এখানে আপনি কিছু পরিবর্তন করতে চাইলে যেমন কাপড়ের রং, চুলের স্টাইল কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড তা করে দিতে বলতে পারেন।
>> এছাড়া কেউ নতুন আউটফিট ট্রাই করতে চাইলেও রয়েছে উপায়। এই টুলগুলো প্রফেশনাল ইউনিফর্ম, বলিউড কস্টিউম অথবা ক্যাজুয়াল স্টাইল স্যোয়াপ করে। সমস্ত এডিটে মুখ থাকবে একদম বাস্তবের মতোই।

সূত্র: দ্য ইকোনোমিক টাইমস

কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বাহারি কভার ব্যবহার করে ফোনের ক্ষতি করছেন না তো?

বাহারি কভার ব্যবহার করে ফোনের ক্ষতি করছেন না তো?

স্মার্টফোন
ফোন, ল্যাপটপ হ্যাকারের থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে

ফোন, ল্যাপটপ হ্যাকারের থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে

স্মার্টফোন
ডিজিটাল ঈদ কার্ড বানাতে পারবেন যেসব অ্যাপে

ডিজিটাল ঈদ কার্ড বানাতে পারবেন যেসব অ্যাপে

হোয়াটসঅ্যাপ