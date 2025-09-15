  2. তথ্যপ্রযুক্তি

এআই দিয়ে মনের মতো ছবি বানাবেন যেভাবে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির এই আবিষ্কার জীবনকে অনেক সহজ করেছে। যে কোনো প্রশ্ন করলেই সহজে উত্তর দিয়ে দেয় সে। যখন যা কিছু মনে আসছে এআই চ্যাটবটের কাছে জানতে চাইছেন। পরামর্শ চাইছেন যে কোনো কিছুর।এমনকি মনের মতো ছবি বানিয়ে দেওয়া এডিট করে দিতে এআইয়ের জুড়ি মেলা ভার।

এআই ছবি বানাতে টেক্সট-টু-ইমেজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আপনি কী দেখতে চান সেটা লিখে দিলে এআই সেই বর্ণনার ভিত্তিতে ছবি তৈরি করে। যেমন ধরুন আপনি লিখলেন “সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের তীরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে”, তাহলে এআই সেই অনুযায়ী ছবি বানিয়ে দেবে।

এখন অনেক অনলাইন টুল ও অ্যাপ আছে যেগুলো দিয়ে সহজে ছবি তৈরি করা যায়।

১. ডেল·ই (ওপেনএআই-এর) – সহজ বর্ণনা থেকে বাস্তব বা কার্টুনধাঁচের ছবি বানাতে পারে।

২. ক্যানভা এআই – ডিজাইন করার পাশাপাশি এআই ছবি তৈরির অপশনও আছে।

৩. অ্যাডোবি ফায়ারফ্লাই – খুবই প্রফেশনাল মানের ছবি তৈরি করে, এডিটও করা যায়।

৪. স্টেবল ডিফিউশন – ওপেন-সোর্স, অনেক কাস্টমাইজেশনের সুযোগ দেয়।

৫. বিং ইমেজ ক্রিয়েটর (মাইক্রোসফট ডিজাইনা) – ফ্রি ব্যবহার করা যায়, শুধু টেক্সট লিখলেই ছবি বানায়।

আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক এআই দিয়ে ছবি কীভাবে বানাবেন-

১. যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন।
২. এবার কী ধরনের ছবি চান তার প্রম্পট লিখুন। প্রম্পট যত বিস্তারিতভাবে এবং ভালোভাবে লিখতে পারবেন তত ভালো ছবি পাবেন।
৩. পছন্দের স্টাইল যোগ করুন। অর্থাৎ কী ধরনের ছবি চান কার্টুন, বাস্তব, তেলচিত্র নাকি ফটোগ্রাফি ইত্যাদি।
৪. জেনারেটে ক্লিক করুন। কয়েক সেকেন্ডে এআই আপনার ছবির একাধিক ভার্সন বানিয়ে দেবে।
৫. পছন্দমতো এডিট/ডাউনলোড করুন। চাইলে ছবির রং, আকার বা ফরম্যাট পরিবর্তন করতে পারবেন।

কেএসকে/জিকেএস

