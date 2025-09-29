পেছনেও স্ক্রিন, শাওমি ১৭ নিয়ে উৎসুক অনেকে

পেছনেও স্ক্রিন, শাওমি ১৭ নিয়ে উৎসুক অনেকে
নতুন ফ্ল্যাগশিপ সিরিজ শাওমি ১৭, ১৭ প্রো এবং ১৭ প্রো ম্যাক্স উন্মোচন করেছে শাওমি। গত ২৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ফোনটির সঙ্গে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেয় তারা। সিরিজটির সবচেয়ে আকর্ষণ প্রো এবং প্রো ম্যাক্স মডেলের ম্যাজিক ব্যাকস্ক্রিন। এ নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই মানুষের। কিন্তু কী আছে এতে?
ব্যাকস্ক্রিনের কী কাজ
ক্যামেরা মডিউলের চারপাশে থাকবে ব্যাকস্ক্রিনটি। এতে ফোনের ডিজাইন হয়ে উঠবে অনন্য। অন্যদিকে ক্যামেরা ব্যবহারে পাওয়া যাবে অন্যরকম সুবিধা। এই সেকেন্ডারি ডিসপ্লেতে সময়, ব্যাটারি লাইফ, নোটিফিকেশন, মিউজিক কন্ট্রোলের পাশাপাশি থাকবে ক্যামেরা ভিউফাইন্ডার সুবিধা। অন্যান্য তথ্যও দ্রুত দেখা যাবে এতে, জানিয়েছে শাওমি।
বাড়তি কী
নতুন সিরিজের তিনটি মডেলেই থাকছে সর্বশেষ স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫ চিপসেট। ফলে গেমিং বা মাল্টিটাস্কিংয়ে দারুণ গতি আনবে সেটটি। সফটওয়্যার হিসেবে থাকছে শাওমির নিজস্ব নতুন হাইপার ওএস। ফোনগুলোর ডিজাইনে থাকবে ফ্ল্যাট সাইড, বড় ক্যামেরা মডিউল এবং আইপি৬৮ রেটিং, যা পানি ও ধুলা থেকে সেটকে দেবে সুরক্ষা।
ক্যামেরায় বাড়তি কী
শাওমি ১৭ সিরিজে থাকছে লেইকা ব্র্যান্ডেড ট্রিপল ক্যামেরা সিস্টেম। উন্নত সেন্সর ও লেন্সের কারণে ছবি ও ভিডিওর মান হবে আরও উন্নত। বিশেষত মোবাইল ফটোগ্রাফি ভালোবাসেন যারা, তাদের জন্য এটি বড় আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে।
ব্যাটারি লাইফ
ডিভাইসগুলোতে শক্তিশালী ব্যাটারি ব্যবহার করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলোতে থাকবে ৭০০০ এমএএইচ ব্যাটারি ও ফাস্ট চার্জিং সুবিধা। ফলে একদিকে দীর্ঘ ব্যাকআপ, অন্যদিকে দ্রুত চার্জের সুবিধা মিলবে।
নতুন ডিজাইন, ম্যাজিক ব্যাকস্ক্রিন, শক্তিশালী প্রসেসর ও উন্নত ক্যামেরা সেটআপ নিয়ে শাওমি ১৭ সিরিজ হতে যাচ্ছে আলোচিত একটি সিরিজ।