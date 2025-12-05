বিদেশগামী যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল মাইক্রোবাস, ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ১

বিদেশগামী যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল মাইক্রোবাস, ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ১
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মাইক্রোবাসে ট্রাকের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. কাওছার (২৬), তিনি মাইক্রোবাসের চালক ছিলেন। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর থানার নারায়ণহাট ইউনিয়নের চাঁনপুর নতুনপাড়া এলাকায় বসবাস করতেন।
আরও পড়ুন
নাফনদী থেকে ৬ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
দেশে ফিরেই এভারকেয়ারে জুবাইদা রহমান
স্থানীয় সূত্র জানায়, মাছবাহী একটি ট্রাক ফটিকছড়িমুখী যাচ্ছিল। একই সময়ে ফটিকছড়ি থেকে বিদেশগামী যাত্রী নিয়ে মাইক্রোবাসটি চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল। ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে মাইক্রোবাসে ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই কাওছার মারা যান। এতে মাইক্রোবাসটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন।
আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে জানতে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
এমআরএএইচ/কেএসআর