  2. তথ্যপ্রযুক্তি

ইনস্টাগ্রামের নতুন ফিচারে সহজেই মিলবে হারানো রিল

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ইনস্টাগ্রামের নতুন ফিচারে সহজেই মিলবে হারানো রিল
সংগৃহীত ছবি

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেন। রিলস এবং ছোট ভিডিওর কারণে ইনস্টাগ্রামের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এখানের ৩০ সেকেন্ডের রিল মুহূর্তে মন ভালো করে দেয়। কিন্তু অনেক সময় কোনো রিল খুব ভালো লাগলেও পরে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। একবার স্ক্রল করলে পুরনো রিল হারিয়ে যায়। সেই সমস্যা সমাধানে ইনস্টাগ্রাম এনেছে দারুণ নতুন ফিচার।

ব্যবহারকারীরা অনেক দিন ধরেই চাইছিলেন যে দেখা রিলগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যাক। তাদের কথাই মাথায় রেখে ইনস্টাগ্রাম এনেছে নতুন ‘ওয়াচ হিস্টোরি’ ফিচার। ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি সম্প্রতি এক পোস্টে জানিয়েছেন, অনেক সময় কোনো ভিডিও দেখার পর তা আবার খুঁজে পাওয়া যায় না। নতুন এই ফিচার সেই সমস্যার সমাধান দেবে। অর্থাৎ এখন থেকে ইনস্টাগ্রামে ওয়াচ হিস্টোরির মাধ্যমে আপনি যে ভিডিওগুলো দেখেছেন, তা মুহূর্তেই খুঁজে পাবেন।

ফিচারটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্রথমে ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ খুলুন। এরপর সেটিংস অপশনে চলে যান। এবার অ্যাকটিভিটিতে ক্লিক করুন । সেখানেই পাবেন ওয়াচ হিস্টোরি অপশন। এখানেই ব্যবহারকারীরা তাদের দেখা রিলসগুলো সহজেই দেখতে পারবেন।

ওয়াচ হিস্টোরি ফিচারের সুবিধা

১. ব্যবহারকারীরা এখন থেকে রিলসগুলোকে তারিখ অনুযায়ী নতুন থেকে পুরানো বা পুরানো থেকে নতুন ক্রমে সাজাতে পারবেন।
২. নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সীমা অনুযায়ী ভিডিও খুঁজে পাওয়া যাবে।
৩. চাইলে কোনো রিল মুছে ফেলা যাবে।
৪. নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের রিলস ফিল্টার করে দেখাও যাবে।
৫. অনেক সময় কোনো আকর্ষণীয় রিল দেখার পর ভুলবশত স্ক্রল বা রিফ্রেশ করলে তা হারিয়ে যায়। নতুন এই ‘ওয়াচ হিস্টোরি’ ফিচার ব্যবহারকারীদের সেই রিল সহজেই পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে।

এখন কোনো আকর্ষণীয় রিল ভুলে যাবার ভয় নেই। ইনস্টাগ্রামের নতুন ফিচার রিলস অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ করবে।

সূত্র: জি নিউজ, হিন্দুস্তান টাইমস

আরও পড়ুন
ইনস্টাগ্রামে রিলস দেখা হবে আরও সহজ
ইনস্টাগ্রামে ভিডিও কল করবেন যেভাবে

এসএকেওয়াই/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নতুন সুবিধা

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নতুন সুবিধা

ইনস্টাগ্রাম
ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার হবে আরও মজার, জানুন উপায়

ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার হবে আরও মজার, জানুন উপায়

ইনস্টাগ্রাম
ইনস্টাগ্রামে পাঠানো মেসেজ এডিট করতে পারবেন

ইনস্টাগ্রামে পাঠানো মেসেজ এডিট করতে পারবেন

ইনস্টাগ্রাম