দেশের বাজারে অপো রেনো১৫ সিরিজ ফাইভজি

প্রকাশিত: ১০:১৭ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
অপো রেনো১৫ সিরিজ ফাইভজি মোবাইল ফোন হাতে আয়মান সাদিক, মুনজেরিন শহীদ, আদনান আল রাজীব ও রাফসান সাবাব, ছবি: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দেশের বাজারে এসেছে অপো রেনো১৫ সিরিজ ফাইভজি মোবাইল ফোন। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি উন্মোচন করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অপো এ তথ্য জানিয়েছে।

মোবাইলের এই ব্র্যান্ডটি বলছে, অপো বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সঙ্গে একটি সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের ঘোষণা দিয়েছে। এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে অপো রেনো১৫ সিরিজ ফাইভজির মাধ্যমে বাংলাদেশকে নতুন করে পরিচিত করাতে উৎসাহিত করা।

এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা, সৃজনশীলতা, চলচ্চিত্র ও ডিজিটাল সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাদেশের চারজন প্রতিভাবান ইনফ্লুয়েন্সার। তারা হলেন— টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক, ইংরেজি শিক্ষিকা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর মুনজেরিন শহীদ, পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা আদনান আল রাজীব এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কমেডিয়ান রাফসান সাবাব।

প্রতিষ্ঠানটি বলছে, অপো রেনো১৫ সিরিজ ফাইভজির মূল আকর্ষণ হলো এর ক্যামেরা সিস্টেম, যা মূলত ‘লাইভ ওয়াইড’ স্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এতে রয়েছে ‘গোল্ডেন সেলফি অ্যাঙ্গেল’, যা ১০০ ডিগ্রি ফিল্ড অব ভিউসহ ০.৬x আল্ট্রা-ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে পরিচালিত। এটি ছবিতে চেহারাকে স্বাভাবিকভাবে সুন্দর রাখার পাশাপাশি, চারপাশের পরিবেশকে আরও বেশি করে ফ্রেমে ধারণ করে।

এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, অপো রেনো১৫ সিরিজ ফাইভজি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন ব্যবহারকারীরা প্রতিটি ফ্রেমে তাদের বিশ্বকে আরও বেশি করে ধারণ করতে পারেন। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে এই ডিভাইসের উন্মোচন মূলত আমাদের ‘লাইভ ওয়াইড’ স্লোগানটির প্রতিফলন; যেখানে দেখা যায়, কীভাবে বিস্তৃত ভিউ ও উন্নত ক্যামেরা প্রযুক্তি সাধারণ মুহূর্তগুলোকে অর্থপূর্ণ গল্পে রূপান্তর করতে পারে।

অপো রেনো১৫ ফাইভজি (১২ জিবি র‍্যাম + ২৫৬ জিবি রম) পাওয়া যাচ্ছে অরোরা হোয়াইট ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, যার দাম ৭৯ হাজার ৯৯০ টাকা মাত্র। অপো রেনো১৫ এফ ফাইভজি (৮ জিবি র‍্যাম + ২৫৬ জিবি রম) পাওয়া যাচ্ছে অরোরা ব্লু ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, যার দাম ৫৪ হাজার ৯৯০ টাকা মাত্র।

এছাড়াও, অপো প্যাড এসই (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) পাওয়া যাচ্ছে ৩১ হাজার ৯৯০ টাকায় এবং অপো প্যাড ৩ (৮ জিবি + ২৫৬ জিবি) এর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৯ হাজার ৯৯০ টাকা মাত্র।

