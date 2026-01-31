শেষ দিনে জমজমাট ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন এক্সপো
শেষ দিনে নানা অফার আর ছাড়ে আরও জমজমাট হয়ে উঠেছে ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন এক্সপো। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে এখন বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের মধ্যেই দেখা গেছে বাড়তি প্রাণচাঞ্চল্য।
প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান শেষ মুহূর্তের সুযোগ কাজে লাগাতে তাদের পণ্যে সর্বোচ্চ ছাড় ও আকর্ষণীয় উপহারের ঘোষণা দিয়েছে। ক্রেতাদের বিশেষ আগ্রহের কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে।
মেলা কর্তৃপক্ষ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিশেষ অফারের মধ্যে টেকনোর ‘ক্যামন ৩০ প্রিমিয়াম’ স্মার্টফোনে দেওয়া হচ্ছে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড়। পাশাপাশি একই ব্র্যান্ডের সব মোবাইল ফোনে ছাড়ের হার বাড়িয়ে ১০ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়েছে এবং থাকছে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত সমমূল্যের নিশ্চিত উপহার।
সিম্ফনি হেলিও সিরিজের ফোনে ছাড় দেওয়া হচ্ছে ৬ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত। ব্র্যান্ডভেদে এসব ফোনের সঙ্গে মগ, টি-শার্ট ও চাবির রিং উপহার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। অনারের সব ফোনের সঙ্গে থাকছে নেকব্যান্ড, মগ ও টি-শার্টসহ বিভিন্ন উপহার।
ল্যাপটপ ও কম্পিউটার পণ্যে ছাড় দিয়েছে এসার। প্রতিষ্ঠানটি তাদের গেমিং ল্যাপটপের সঙ্গে মনিটর ফ্রি দিচ্ছে। পাশাপাশি প্রিমিয়াম সেগমেন্টের পণ্যের জন্য রয়েছে বিশেষ উপহার বক্স। সেভেনটেক তাদের রেড ড্রাগন মেকানিক্যাল কিবোর্ডে ছাড় ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত করেছে।
গ্লোবাল ব্র্যান্ড লেক্সারের মেমরি ডিভাইসে ছাড়ের হার ৫ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। ফিলিপসের মনিটরে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড়ের পাশাপাশি থাকছে টি-শার্ট উপহার।
অন্যান্য ডিভাইসের মধ্যে স্মার্ট ব্র্যান্ডের রিকো প্রোডাকশন প্রিন্টারে দেওয়া হচ্ছে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ছাড়। আইএম সিরিজের প্রিন্টারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা এবং এম সিরিজের প্রিন্টারে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে।
টেকটাইম তাদের রেসি ব্র্যান্ডের পাওয়ার ব্যাংকে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেলার মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য পণ্য আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
এছাড়া, ওরাইমোর বিভিন্ন গ্যাজেটে ছাড়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়েছে। ডিএক্স গ্রুপ তাদের আইমা ই-বাইকে ছাড়ের হার বাড়িয়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত করেছে।
গ্লোবাল ব্র্যান্ড ব্লিসব্যান্ড গ্যাজেটে ছাড় দেওয়া হচ্ছে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষ করে বয়াটা ব্র্যান্ডে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের পাশাপাশি থাকছে গিভঅ্যাওয়ে এবং ফেসবুক পেজে লাইক ও ফলোয়ারদের জন্য র্যাফেল ড্রর ঘোষণা।
শেষ দিন সকাল থেকেই মেলা প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলবে।
ইএইচটি/একিউএফ