নির্বাচন সামনে রেখে রেলের ক্ষতিসাধন রোধে সতর্ক থাকার নির্দেশ
আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল যেনো রেলের যাত্রীসাধারণ, ট্রেন ও রেল অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন করতে না পারে এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।
শনিবার (৩১ ডিসেম্বর) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফাতেমা তুজ জোহরা স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল নাশকতা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। সেক্ষেত্রে গণপরিবহন হিসেবে রেলকে লক্ষ্য করে নাশকতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে রেলের যাত্রীসাধারণ, ট্রেন ও রেল অবকাঠামোর সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে করণীয় নির্ধারণ, তা বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।
একই সঙ্গে কোনো প্রকার নাশকতা কিংবা রেলযাত্রী, ট্রেন ও রেল অবকাঠামোর ক্ষতিসাধনের কোনো প্রচেষ্টা দৃষ্টিগোচর হলে তাৎক্ষণিক নিকটস্থ রেল স্টেশনে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট গেট কিপার অথবা রেল পুলিশকে অবহিত করার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের হটলাইন ১৩১ নম্বরে কল করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা যাবে।
