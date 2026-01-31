  2. জাতীয়

চমেক হাসপাতালে কারাবন্দি আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি আব্দুর রহমান মিয়া (৭০) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। আব্দুর রহমান ২৪ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ আগ্রাবাদ আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন বলে জানা গেছে।

কারা সূত্র জানায়, কোতোয়ালি থানার একটি মামলায় হাজতি হিসেবে আটক আব্দুর রহমান মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারসহ একাধিক জটিল রোগে ভুগছিলেন। অসুস্থতার কারণে তাকে কয়েক দফায় চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জানা গেছে, আব্দুর রহমান মিয়া গত বছরের ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ২৪ ডিসেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি তাকে আবার কারাগারে নেওয়া হয়।

হাসপাতালের ছাড়পত্র অনুযায়ী, তার শরীরে ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ে, যা পরে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যায় (কার্সিনোমা লাং উইথ ব্রেন মেটাস্টেসিস)। পাশাপাশি তিনি উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য জটিল রোগেও আক্রান্ত ছিলেন।

পরবর্তীতে অবস্থার আরও অবনতি হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে ২৬ জানুয়ারি তাকে পুনরায় চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে তিনি মারা যান।

আব্দুর রহমান মিয়া নগরের ডবলমুরিং থানাধীন উত্তর আগ্রাবাদ মুহুরী পাড়ার বাসিন্দা। তিনি প্রয়াত জইন উদ্দিন দরফ আলীর ছেলে।

কারা সূত্র জানায়, তিনি বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের একটি মামলার আসামি ছিলেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার সৈয়দ শাহ শরীফ হাজতির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

