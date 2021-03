যেসব সুবিধা নিয়ে আসছে ওয়ানপ্লাসের নতুন স্মার্টওয়াচ

অপেক্ষার পালা শেষ। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল (২৩ মার্চ) লঞ্চ করতে পারে ওয়ানপ্লাসের-এর নতুন স্মার্টওয়াচ। সঙ্গে রয়েছে OnePlus 9 সিরিজের নতুন স্মার্টফোনও। Unbox Therapy-এর টুইটারে এই স্মার্টওয়াচ নিয়ে বেশ কয়েকটি তথ্য দেওয়া হয়েছে।

টুইটারে স্মার্ট ঘড়িটির একটি ছবিও শেয়ার করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ঘড়িটি সার্কুলার ডিজাইনের। এক্ষেত্রে ডিভাইজের ডানদিকে দু'টি বাটন রয়েছে।

Here's an EXCLUSIVE look at the #OnePlusWatch... #OnePlus9Series @oneplus pic.twitter.com/tKBUcXkuth