অনেক পুরোনো মেসেজও ডিলিট করা যাবে হোয়াটসঅ্যাপে

জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন নানা প্রয়োজনে। কেউ ব্যবহার করছেন অফিশিয়াল কাজ সারতে কেউবা ব্যক্তিগত কিংবা গ্রুপ চ্যাটের জন্য। ছবি, ভিডিও শেয়ারের জন্যও হোয়াটসঅ্যাপ এখন খুবই জনপ্রিয়। ছবি বা ভিডিওর সাইজ, রেজুলেশন ঠিক রেখেই অন্যদের কাছে পাঠানো যায়।

তবে যারা দীর্ঘদিন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছেন তারা একটি সমস্যায় পড়েন। তা হচ্ছে মেসেজ ডিলিট করা।হোয়াটসঅ্যাপে বহুদিন আগেই এই চ্যাটে উভয়ের কাছ থেকে মেসেজ ডিলিট করার সুবিধা এনেছে।

ধরুন, কোনো গ্রুপে কিংবা কাউকে ভুল করে কোনো একটি মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করতে পারলেন। তবে নির্দিষ্ট সময় পর আর চ্যাট থেকে কোনো মেসেজ ডিলিট করা যায় না। অনেক পুরোনো মেসেজ ডিলিট করা অসম্ভব।

তবে এখন খুব সহজ পদ্ধতিতে পুরোনো মেসেজ ডিলিট করতে পারবেন। তা যত পুরোনোই হোক না কেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে পুরোনো মেসেজ ডিলিট করবেন-

> কোনো মেসেজ পাঠানোর অনেক পরে হয়তো আপনি বুঝতে পারলেন যে সেটি ভুল করে পাঠিয়েছেন তাহলে প্রথমেই ফোনটি Airplane Mode-এ করে দিন।

> এরপর Settings এ গিয়ে Date and Time অপশনটি সিলেক্ট করুন। Android এর ক্ষেত্রে General Settings এ অথবা অন্য কোনো সেটিংস অপশনে থাকতে পারে। iOS এর ক্ষেত্রে ওই অপশনটি শধুমাত্র General Settings-এর মধ্যেই পাবেন।

> এরপর যে সময়ে ভুল মেসেজটি পাঠিয়েছেন তার থেকেও ৮-৯ ঘণ্টা আগের সময় সেট করুন। ধরুন আপনি সকাল ৯ টায় পাঠানো কোনো মেসেজ ডিলিট করতে চাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে টাইম সেট করতে হবে আগেরদিন রাত ৭টা কিংবা ৮টা।

> এরপর Airplane মোড না অফ করে হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করুন। যে মেসেজটি ডিলিট করতে চাইছেন সেই মেসেজের উপর লং প্রেস করুন।

> এক্ষেত্রে Airplane মোড অফ করা যাবে না। বর্তমানে প্রায় সব ফোনেই নিজে থেকে Date এবং Time সেট হয়। সেই কারণে Airplane মোড অফ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

> লং প্রেস করার পর Delete for Everyone অপশন দেখা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মেসেজটি ডিলিট করুন। তারপর Airplane মোড অফ করুন।

> এখন নিজে থেকেই ডেট ও টাইম সেট হয়ে যাবে। যদি না হয় তাহলে ম্যানুয়ালি তা করে নিন।

কেএসকে/জিকেএস